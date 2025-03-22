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澎湖重造螺濕生態園區 串連綠網成遊憩新景點

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復今天與民眾一起在螺濕生態園區植樹。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今天與民眾一起在螺濕生態園區植樹。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣湖西鄉「螺濕生態園區」遭銀合歡入侵，令遊客難以親近，澎湖縣政府與農業部今天舉行植樹活動，要重新串連「綠網」生態，提供民眾可健行漫步的林地，將來成為澎湖的另處休憩園區。

澎湖縣湖西鄉青螺村螺濕生態園區是防風保安林地，因澎湖地質及缺水、鹹水、東北季風等因素，不易造林，林地遭銀合歡入侵，民眾難以親近，澎湖縣府林務公園管理所與農業部林業及自然保育署屏東分署，今天才合辦「織一片生態綠網」植樹造林活動。

澎湖縣長陳光復與250名民眾齊力種下苗木，主辦單位也準備山欖、欖李、小葉南洋杉、日本女貞、厚葉石斑木、龍柏、芙蓉菊、小花麒麟、變葉木等1600株苗栽，供給民眾索取，同時還有環保局供應的有機肥料，希望民眾一起綠美化家園。

陳光復表示，這塊林地原本被銀合歡入侵，因農業部林業及自然保育署屏東分署提供土地並投入經費，透過植樹增加綠美化面積，讓綠網生態系重新串連成林地，未來成為提供健行漫步的休閒遊憩新景點。

屏東 澎湖縣 農業部

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