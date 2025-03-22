鼓山魚市場開幕成「新濱町海洋廚房」 學者看好吸客力

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，名為新濱町海洋廚房，今日重新開幕。

學者表示，全新裝潢的魚市場回歸海洋主題，若再主打特色海洋料理，有望成為高雄吸客景點，但魚市場先天交通條件、停車位不足，仍要靠市府與業者大力推廣，結合漢神在地商場、飯店機能和龐大會員數，補足其缺陷。

樹德科大休閒觀光管理系助理教授楊志中表示，鼓山魚市場歷經兩次失敗經驗，再次開幕的「新濱町海洋廚房」，他認為回歸海洋主題是正確作為，該處具有極佳的海洋休閒景觀視野，若能善用其強項再加上特色海洋料理，有機會能成為高雄具吸客能力的觀光景點，但目前開幕盛況可能只是消費者嘗鮮心態，未來還需持續結合在地元素、維繫海洋風貌，積極引導客人使用大眾捷運系統，提升服務品質創造好評，才能繼續留客。

臉書「高雄好過日」表示，鼓山魚市場以一個美食商場來說，交通與立地條件相當侷限，但仍有很高的觀光與地標價值，未來結合漢來、漢神在地商場、飯店機能和龐大會員數，在宣傳包裝上應可變出許多玩法。高市議員白喬茵表示，漢來集團進駐算是一種品質保證，但該處從捷運站走過來約十分鐘，且汽車停車空間較少，可能會影響民眾專程前來吃飯意願，所以得靠市府未來多推廣哈瑪星社區美食與文化的半日遊、一日遊行程，帶動新濱町海洋廚房與周邊的觀光人潮。

高雄市鼓山魚市場興建於1929年、面積446坪，魚市場土地屬於高市魚會，由高市府承租開發，曾見證哈瑪星最繁榮時刻，但隨著漁業重心轉至前鎮漁港後沒落，曾遭遇火災並淪為停車場，2014年由三地集團經營，主打漁獲直銷，打造成在地漁貨交易中心，可惜市場位置與交通便利性不足，人氣低迷，經營未果之下，2017年退出。

2021年市府再度啟動改造計畫，總經費1.2億元，中央補助6360萬元，讓魚市場串連鼓山輪渡站、西子灣、駁二藝術特區、棧貳庫等多處景點，委由知名建築師趙建銘改造，試將第一拍賣場活化為能飽覽180度海景的農漁精品販售中心，以透明盒子概念營造通透感，創造亮點，可惜命運多舛。