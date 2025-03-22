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兒童專注力遊戲訓練書捐贈 陳光復感謝嘉惠慢飛天使

中央社／ 澎湖縣22日電

台灣專注力研究學會今天捐贈500套兒童專注力遊戲訓練書給澎湖縣政府，縣長陳光

感謝支持澎湖早療服務，盼幫助孩子提升選擇性注意力與持續性注意力，進而增強學習表現與各項生活能力。

在台灣專注力研究學會號召下，理事長臧汝芬、財團法人台北市關渡宮董事長陳玉進、欣翰建設董事長邱麟、碁元會計師事務所所長劉福運，以及陽明智慧生醫公司董事長柯立偉、黃怡平、洪啟龍、陳欽約、蔡耀慶、台灣專注力研究學會理事暨臺安醫院景美醫院精神科主任許正典，共同出資購買500套、價值新台幣114萬元的兒童專注力遊戲訓練書套書（每套含6本書籍），捐贈澎湖縣早療兒童、幼稚園及小學生。

陳光復表示，早療兒童通常面臨發展遲緩、注意力集中困難或自我控制能力不足等挑戰。這些孩子常有語言、動作、認知、情緒等發展較慢問題，因此需要更多支持幫助他們在日常生活中提高專注力，並在學習過程中建立穩定情緒和行為模式。

陳光復指出，藉由這套書籍，在家長陪伴下從遊戲中學習寓教於樂，協助孩子提升專注力，讓學習更有效率，是個非常好的學習工具。感謝各界愛心、無私奉獻，為需要早療孩子帶來更多希望。

澎湖縣衛生局表示，澎湖位處離島、醫療資源較缺乏，是全台0至6歲兒童遲緩比率最高的縣市，初估盛行率達10%。但澎湖兒童絕對沒有特別遲，而是和隔代教養、外籍配偶等家庭結構有關，只要及早統合訓練，離島孩子一樣能健全發展。

因此率先推動「遲緩兒在地化早期療育」計畫，透過這套專書，包括「陪孩子玩出高階專注力」等5大主題25個遊戲，家長每天只要謄出10分鐘陪伴孩子走入遊戲書，讓家長及孩子在饒富趣味學習工具中持續訓練寓教於樂，90%以上的孩子都能明顯提升專注力。

情緒 澎湖縣 陳光復

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