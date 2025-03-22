澎湖冰花產能增5倍 陳光復盼打開市場收益

澎湖縣推廣冰花種植，產量比9年前增長近5倍。澎湖縣長陳光復認為，冰花已成為澎湖有名的冬季作物，未來將持續與廠商開發加工產品，打開澎湖冰花市場。

澎湖縣長陳光復今天前往澎湖縣湖西鄉隘門村，參加冰花推廣協會會員大會，致詞時表示，他在2016年鼓勵引進冰花種植，當時澎湖冰花種植面積只0.78公頃，成長到現在的2.47公頃，年產量由6693公斤成長到3萬0519公斤，產值超過1300萬元，已成為澎湖有名的冬季作物。

陳光復表示，2023年5月，冰花通過可鮮食及以傳統蔬菜料理方式供食，今年1月更通過可經濟量產加工果汁、果凍，除可延長保存期限，增添風味多樣性及有利運輸，在非產季也能持續銷售，未來縣府將持續與廠商開發相關加工產品，結合「澎湖好農」標章，為澎湖農民創造更多收入，打開澎湖冰花市場。