聽新聞
0:00 / 0:00
青天白日國徽褪色 海上圖書館「望僕號」澎湖馬公港懸旗遭議
海上圖書館「望僕號」在澎湖馬公港碼頭開放參觀，傳出船上懸掛的中華民國國旗，因國徽的白日及12道光芒顏色褪去，「犯了國際禮儀大忌」，經台灣港務公司高雄分公司馬公管理處緊急糾正後才更換國旗。
「望僕號」號稱是亞洲最大的海上圖書館，3月12日泊靠馬公港6號碼頭，14日至27日開放民眾登船。
依據商港法第20條規定，「船舶入港至出港時，應懸掛中華民國國旗、船籍國國旗」，一般外籍船舶將港口國的國旗懸掛在主桅右側。今天傳出，有民眾發覺，望僕號懸掛的青天白日滿地紅中華民國國旗，可能用久褪色，只有紅色、藍色，但國徽上的白日和12道光芒都消失。
據悉，台灣港務公司高雄分公司馬公管理處接獲民眾反映，趕緊請望僕號更換新旗，以免落人口實，望僕號才更換新旗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言