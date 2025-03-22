快訊

經典賽／我願意！曾豪駒點頭 有意續任中華隊總教練

影╱罕見畫面！章魚騎在鯊魚背上 宛如搭順風車

估七萬人次搶逛！南港LaLaport首周末大排長龍…「林聰明」要等超過1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

青天白日國徽褪色 海上圖書館「望僕號」澎湖馬公港懸旗遭議

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
海上圖書館「望僕號」。圖／澎湖縣政府提供
海上圖書館「望僕號」。圖／澎湖縣政府提供

海上圖書館「望僕號」在澎湖馬公港碼頭開放參觀，傳出船上懸掛的中華民國國旗，因國徽的白日及12道光芒顏色褪去，「犯了國際禮儀大忌」，經台灣港務公司高雄分公司馬公管理處緊急糾正後才更換國旗。

「望僕號」號稱是亞洲最大的海上圖書館，3月12日泊靠馬公港6號碼頭，14日至27日開放民眾登船。

依據商港法第20條規定，「船舶入港至出港時，應懸掛中華民國國旗、船籍國國旗」，一般外籍船舶將港口國的國旗懸掛在主桅右側。今天傳出，有民眾發覺，望僕號懸掛的青天白日滿地紅中華民國國旗，可能用久褪色，只有紅色、藍色，但國徽上的白日和12道光芒都消失。

據悉，台灣港務公司高雄分公司馬公管理處接獲民眾反映，趕緊請望僕號更換新旗，以免落人口實，望僕號才更換新旗。

海上圖書館「望僕號」。圖／基隆市政府提供
海上圖書館「望僕號」。圖／基隆市政府提供

國旗 馬公

延伸閱讀

國家公園垃圾成堆 澎湖南方四島海漂垃圾已減一半

澎湖慶祝農民節 陳光復：推動在地產業

澎湖郵輪觀光啟動 璽寶探險號清晨抵達馬公港

推廣澎湖海菜 縣長陳光復代言盼提升競爭力

相關新聞

「全台最美魚市場」停業後今重新開幕了！全新風格吸引人潮

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15...

高市銀髮家園 152人苦等候補

高雄市現有3處國宅和社會住宅首設銀髮家園，由專人管理銀髮住戶，提供日常照料、送修物品、照顧護理等，但52名額已全住滿，尚...

青天白日國徽褪色 海上圖書館「望僕號」澎湖馬公港懸旗遭議

海上圖書館「望僕號」在澎湖馬公港碼頭開放參觀，傳出船上懸掛的中華民國國旗，因國徽的白日及12道光芒顏色褪去，「犯了國際禮...

高雄全原運首創免費觀光接駁車 深入原鄉嘗美食賞蝶追螢

全國原住民族運動會昨天盛大開幕，賽事期間，高雄15條觀光免費接駁車也啟動，串聯各大賽事會場，觀賽、觀光並行，現正值那瑪夏...

金門醫院設備升級 獲中央4200萬補助將更換新CT掃描儀

金門醫院現有的128切電腦斷層掃描儀（CT）自民國99年啟用至今，隨著設備老化，診斷影像品質下降，影響臨床判讀，經過縣府...

國家公園垃圾成堆 澎湖南方四島海漂垃圾已減一半

澎湖「南方四島」國家海洋公園，經本報披露未落實「垃圾不落地」政策，有損國家公園美名，海洋國家公園管理處與澎湖縣望安鄉合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。