青天白日國徽褪色 海上圖書館「望僕號」澎湖馬公港懸旗遭議

海上圖書館「望僕號」在澎湖馬公港碼頭開放參觀，傳出船上懸掛的中華民國國旗，因國徽的白日及12道光芒顏色褪去，「犯了國際禮儀大忌」，經台灣港務公司高雄分公司馬公管理處緊急糾正後才更換國旗。

「望僕號」號稱是亞洲最大的海上圖書館，3月12日泊靠馬公港6號碼頭，14日至27日開放民眾登船。

依據商港法第20條規定，「船舶入港至出港時，應懸掛中華民國國旗、船籍國國旗」，一般外籍船舶將港口國的國旗懸掛在主桅右側。今天傳出，有民眾發覺，望僕號懸掛的青天白日滿地紅中華民國國旗，可能用久褪色，只有紅色、藍色，但國徽上的白日和12道光芒都消失。