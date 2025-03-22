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高雄全原運首創免費觀光接駁車 深入原鄉嘗美食賞蝶追螢
全國原住民族運動會昨天盛大開幕，賽事期間，高雄15條觀光免費接駁車也啟動，串聯各大賽事會場，觀賽、觀光並行，現正值那瑪夏螢火蟲季、茂林紫斑蝶谷及桃源青梅盛產期，賞蝶採梅追螢觀光行程，欲搭乘須先預約。
高市運發局表示，以往運動會接駁車僅供選手使用，今年首創觀光接駁車，桃源、那瑪夏、茂林等原民區觀光資源與在地美食，也推出原味十足觀光遊程，以預約方式搭乘，串聯沿線打卡景點與原鄉亮點，觀賽之餘還能暢遊原鄉秘境。
每輛接駁車均配有隨車服務人員，提供賽事解說、行程提醒與安全照護，桃源獵人・部落森活之旅24個名額預約一空，遊客在部落專業導覽人員帶領下，走進布農族百年獵徑，認識獵人文化與傳統智慧，體驗布農族部落的日常，品嘗台灣原生山茶，感受山林與人文交融魅力。
賽事期間，正值那瑪夏螢火蟲季、茂林紫斑蝶谷及桃源青梅盛產期，22日至24日桃源雅你線、那瑪夏線及茂林線等觀光線免費接駁車每日皆有3班次持續服務。
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