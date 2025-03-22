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金門醫院設備升級 獲中央4200萬補助將更換新CT掃描儀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
去年7月3日蔡其雍議員（右二）率衛生局和財政處拜會衛福部邱泰源部長（左三）表達金門的醫療需求。圖／蔡其雍議員提供
去年7月3日蔡其雍議員（右二）率衛生局和財政處拜會衛福部邱泰源部長（左三）表達金門的醫療需求。圖／蔡其雍議員提供

金門醫院現有的128切電腦斷層掃描儀（CT）自民國99年啟用至今，隨著設備老化，診斷影像品質下降，影響臨床判讀，經過縣府與縣議員蔡其雍等的積極協商爭取下，衛生福利部來函通知，將於115年度編列4200萬元預算，支持金門醫院購置更高階的256切CT掃描儀。

金門醫院院長王世典表示，新設備將大幅降低輻射劑量約72%，並提供更細緻的影像，特別是在冠狀動脈與心臟檢查上，有助於醫師更快、更準確判讀病情，進一步提升急重症處理能力。他感謝中央與地方政府的積極支持，期盼設備順利上線。

長期關注金門醫療資源發展的蔡其雍議員指出，他去年7月3日率衛生局和財政處拜會衛福部邱泰源部長表達金門的醫療需求，後續他也參與多次會議密切與衛福部及立法院王正旭委員聯繫，除了積極爭取更高階的CT掃描儀外，他也不遺餘力推動第二醫療大樓的擴建，期盼未來能獲得中央預算的支持，大幅提升金門的醫療量能，並確保鄉親能享有更高品質的醫療服務。他表示，金門醫療資源本就有限，政府應該給予更多關注與支持，讓鄉親能就近得到完善的醫療照護。

他還透露，縣府為增加健保對金門急診醫療點數加給，陳福海縣長也請衛生局積極爭取，並派綜合發展處長王中聖前往立法院與陳瑩立委協調，爭取金門醫院急診醫療點數額外加成，經過健保署總額會議的討論，最終決議金門醫院急診醫療點數額外加成30%，據金門醫院估算，這項決議將每年為金門醫院帶來約新台幣2600萬元的補助，進一步強化急診服務。

蔡其雍強調，這些努力不僅是單一事件的爭取，而是縣府與多方立委長期合作的成果，包括每一項能改善醫療設備、提升急診服務點數的政策，並確保金門醫療體系的需求得到滿足。他特別感謝過去時任立委認養金門醫療支援服務的邱泰源部長，當金門醫療有需要總是全力協助，現在由王正旭立委接棒金門醫療支援，設立服務處至今總共累計協助超過220名金門鄉親，媒合鄉親到台灣各大醫院轉診就醫等服務，未來將繼續秉持人道精神，協助推動更多醫療政策與服務。

金門縣長陳福海則表示，縣府除積極提升醫療設備，也致力於醫療人力補充與轉診機制優化，確保鄉親在地就醫獲得完善照護。他指示衛生局全力協助金門醫院執行設備升級計畫，並確保預算落實，進一步強化金門醫療體系。

長期關注金門醫療資源發展的蔡其雍議員在去年7月3日，也率衛生局和財政處拜會衛福部邱泰源部長表達金門的醫療需求。圖／蔡其雍議員提供
長期關注金門醫療資源發展的蔡其雍議員在去年7月3日，也率衛生局和財政處拜會衛福部邱泰源部長表達金門的醫療需求。圖／蔡其雍議員提供
衛福部邱泰源部長（前左三）在擔任立委時，也多次到金門視察金門醫院，並與醫院團隊座談。圖／蔡其雍議員提供
衛福部邱泰源部長（前左三）在擔任立委時，也多次到金門視察金門醫院，並與醫院團隊座談。圖／蔡其雍議員提供
衛福部邱泰源部長（前左三）在擔任立委時，也多次到金門視察金門醫院。圖／蔡其雍議員提供
衛福部邱泰源部長（前左三）在擔任立委時，也多次到金門視察金門醫院。圖／蔡其雍議員提供

蔡其雍 衛生局 金門

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