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國家公園垃圾成堆 澎湖南方四島海漂垃圾已減一半

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆垃圾，逐見成效。圖／海管處提供
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆垃圾，逐見成效。圖／海管處提供

澎湖「南方四島」國家海洋公園，經本報披露未落實「垃圾不落地」政策，有損國家公園美名，海洋國家公園管理處與澎湖縣望安鄉合作，推動「行動垃圾車」定時收運家庭垃圾，另在海漂垃圾部分，也透過分段、分期的定期清理，確保海岸環境清潔。

南方四島的出現的垃圾，包含陸地的民生垃圾，以及海岸出現的海漂垃圾，在本報披露民生垃圾四處可見，成包、成堆民生垃圾棄置路旁，海管處與望安鄉推動「行動垃圾車」由清潔人員定時收運垃圾，以落實垃圾不落地政策。

南方四島的海漂垃圾部分，因堆積礁岩間的海漂垃圾，經過長期海浪拍打與曝曬下，有些破碎不堪，碎裂後可能形成塑膠微粒，甚至隨風起舞漂流到更高、更遠的地方，不僅影響國家公園景觀，更嚴重威脅威脅海洋生態健康。近年經志工、社區、學校及相關單位多年支持下，海漂垃圾也逐漸減少。

海管處對南方四島沿海地區的海漂垃圾，海管處採取「定期清」與「通報清」雙軌並行方式，透過分段、分期的定期清理垃圾，確保海岸環境長期維持整潔，另針對風災或特殊情況導致的垃圾堆積，則啟動通報清理機制，加強應變處理。

據海管處統計，2023年度以前，南方四島每年平均清理約110噸垃圾，去年海漂垃圾清運量已下降至53噸，維護整體環境可見成效，更確保國家公園的環境潔淨，讓島嶼生態更永續發展。

澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆垃圾，逐見成效。圖／海管處提供
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆垃圾，逐見成效。圖／海管處提供
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆垃圾，逐見成效。圖／海管處提供
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆垃圾，逐見成效。圖／海管處提供

國家公園 垃圾車 澎湖縣

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