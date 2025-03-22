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颱風寒害影響 屏東愛文芒果產量不到2成 農民欲哭無淚

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
受到去年接連颱風及極端氣候影響，今年屏東愛文芒果結果率偏低，預估產量不到2成。圖／徐富癸辦公室提供
受到去年接連颱風及極端氣候影響，今年屏東愛文芒果結果率偏低，預估產量不到2成。圖／徐富癸辦公室提供

受到去年接連颱風及極端氣候影響，今年屏東愛文芒果結果率偏低，預估產量不到2成，讓農民欲哭無淚。立委徐富癸邀集農業相關單位現場勘查後，認定為大面積災損，將依農業天然災害救助辦法辦理，立即採取現金補助。

屏東愛文芒果產期全台最早，產地主要集中在枋寮、獅子及恆春半島等地，約四月底就能上市，為全台最早。但去年連續受到多個颱風侵襲，加上今年一波波不斷的寒害，果樹無法健康生長，嚴重降低開花及結果率。

立委徐富癸邀集農糧署、農改場、縣府農業處等相關單位，及在地議員、鄉長及鄉代前往會勘。徐富癸表示，極端型氣候對於農民的生計造成了重大的影響，亟需政府的協助與支持，希望農業部能夠盡快提供現金補助，緩解農民現金流壓力，助其度過難關。

枋山鄉長羅金良說，今年預估產量大概只剩1、2成，真的很慘。從去年開始接連幾個颱夙，加上這個冬天寒流不斷，過年後天氣一陣冷一陣熱，有時冷有時又吹南風，影響芒果開花結果，有的花開得很漂亮，但都是「空包彈」，無法結果。也呼籲農民可以將農損情形拍照，屆時可做為申請現金補助之用。

徐富癸表示，農業部除了短期補助外，也應推動氣候變遷應對措施，因應極端型氣候變化，加強對農業災害防範技術的支持，幫助農民在未來更有效地應對自然災害的挑戰。

受到去年接連颱風及極端氣候影響，今年屏東愛文芒果結果率偏低，預估產量不到2成。圖／徐富癸辦公室提供
受到去年接連颱風及極端氣候影響，今年屏東愛文芒果結果率偏低，預估產量不到2成。圖／徐富癸辦公室提供

屏東 徐富癸 芒果 農民

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