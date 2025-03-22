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高雄壽山動物園兒童節連假 12歲以下免費入園

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
兒童節連假期間壽山動物園將有各式各樣的精采表演。圖／觀光局提供
兒童節連假期間壽山動物園將有各式各樣的精采表演。圖／觀光局提供

高雄壽山動物園4月3日至4月6日連假期間，12歲以下兒童免費入園，另有滑步車比賽、親子闖關、繪畫比賽及街頭藝人表演，兒童節期間到高雄科工館完成指定任務，還可獲得壽山動物園限定非洲象及水豚造型玩具。

今年兒童節，園方以「童趣大冒險」為主題，為親子打造一場探索體驗，4月3日滑步車比賽，讓孩子趣味挑戰動物園內的上坡賽道，當天下午高雄市管樂團跨界演奏宮崎駿經典曲目，安排親子樂器體驗，4月4日邀請高雄金鷹閣電視木偶劇團演出「白蛇傳」；4月5、6日高雄市立圖書館、故事達人及街頭藝人演出。

兒童節4天假期，壽山動物園每天都有親子闖關及兒童繪畫寫生比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園，此外動物園再次與科工館合作，只要在壽山動物園及科工館完成指定任務，即可獲得壽山動物園限定非洲象及水豚2款及科工館科學主題造型玩具。

觀光局補充，4月4日動物園壽Q家族成員中人氣王「溫河先生」將現身科工館1樓大廳，與小朋友近距離互動拍照，讓孩子們留下難忘回憶，壽Q家族其他成員白泡泡、小辛辛及犀奇哥也將出席在漢神巨蛋6樓空中花園舉辦「萌Q動物人偶見面會」與蜜柑站長一起帶大家歡度兒童節。

壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園。圖／觀光局提供
壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園。圖／觀光局提供
壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園。圖／觀光局提供
壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園。圖／觀光局提供
壽山動物園將於4月3日舉辦滑步車比賽，讓小朋友在自然環境中挑戰自己。圖／觀光局提供
壽山動物園將於4月3日舉辦滑步車比賽，讓小朋友在自然環境中挑戰自己。圖／觀光局提供
金鷹閣掌中劇團演出經典故事白蛇傳，陪伴孩子理解不同文化故事的價值與意義。圖／觀光局提供
金鷹閣掌中劇團演出經典故事白蛇傳，陪伴孩子理解不同文化故事的價值與意義。圖／觀光局提供

兒童節 壽山動物園 親子

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