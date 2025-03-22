高市銀髮家園 152人苦等候補

高雄市現有3處國宅和社會住宅首設銀髮家園，由專人管理銀髮住戶，提供日常照料、送修物品、照顧護理等，但52名額已全住滿，尚有152名長者候補，民代指高市僅1處位在鳳山的老人公寓「崧鶴樓」，多數行政區都未設置銀髮家園，未來社會住宅，應廣泛增設。

高市社會局表示，銀髮家園是高雄市首創服務，非法定社會福利措施，市府去年已函文衛福部建請納入社福設施，惟營建署、社家署仍未確立責任歸屬，進度不顯。但高市仍請未設置銀髮家園的行政區出建置需求，進一步規畫。都發局則指出，社宅是開放給符合條件的民眾承租，原則上不能獨厚特定族群，不過配合市政需求，社會局若專案報准，可辦理銀髮家園。

高雄市65歲以上老年人口超過54萬，占全市總人口19%以上，將邁入超高齡社會，但不時傳出長輩租屋遭排拒情事。1名林姓長輩說，如果無房產和子女，獨居長輩很難在外租屋，但銀髮家園像是同齡者小社會，彼此陪伴照顧不會感到孤單。

市議員黃文志表示，左楠區人口成長迅速，但僅左營區設置1處銀髮家園，楠梓區則無設置，目前左楠區有11處社宅規畫興建中，市府應加速爭取設置。

社會局運用國宅、社宅空間附設銀髮家園，協助長輩入住和照料日常生活，就醫、處理緊急事故，委由社福機構管理，目前有大同社宅、左營翠華二期國宅、鳳山建國新城共和宅3處附設，每年總維護經費為80萬，但已額滿，雙人戶候位56人、單人戶候位96人。