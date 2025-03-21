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結合村長追蹤加強取締酒駕 連江縣警：0容忍

中央社／ 連江縣21日電

連江縣去年發生首例酒駕致死案件後，警方從春節前至今持續取締酒駕，更與縣府各機關橫向連結，結合村長追蹤關懷，加上民眾觀念改變，盼結合眾人力量，貫徹「酒駕0容忍」。

連江縣政府警察局今天發布新聞稿指出，貫徹「酒駕零容忍」，除從春節前起規劃執行定點專案路檢，各警察所則依據轄區治安及交通狀況，靈活加強機動巡守動態稽查，以多管齊下勤務，查緝不法。

連江縣政府保安警察隊長陳登堯告訴中央社記者，連江縣人口不多，在酒駕防制上可更有效橫向聯繫，包括與產業發展處合作，於縣內餐廳等易飲酒處所地毯式宣導，以及與衛生福利局合作，持續追蹤關懷縣內有酗酒習慣個案，轄區警員則與村長保持密切聯繫，杜絕民眾酒駕可能。

陳登堯認為，去年馬祖發生首例酒駕致死案件後，縣警局持續規劃重點節日加強擴大臨檢，並增加宣導強度外，在地民眾的飲酒文化與習慣亦有明顯改變與改善，尤其是公家機關與旅遊等相關從業人員，更願意配合代駕或請親友接送，降低飲酒駕車機率。

新聞稿指出，今年持續查獲酒駕至今已有2例，最近1例為1男性18日晚間與朋友聚會飲酒後欲騎車返家，於晚間8時34分行經南竿鄉福澳村時，遇到酒駕勤務擴大攔檢，經測試後，酒測值超過0.25。全案依不能安全駕駛公共危險罪嫌偵辦後，於19日上午移送連江地方檢察署。

連江縣政府警察局長陳保安透過新聞稿表示，隨著進入觀光季節，旅遊人潮增加，縣警局將持續嚴打酒駕，提高見警率，並結合連江監理站、交通旅遊局、環境資源局等道安團隊，落實聯合稽查，取締惡性違規案件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 酒駕

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