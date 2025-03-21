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城市氣候峰會論壇登場 高雄簽署氣候中和計畫

中央社／ 高雄21日電

2025高雄城市氣候峰會論壇今天登場，共10國逾16名城市代表及專家齊聚一堂，高市府更與15個國際城市簽署氣候中和合作計畫協議，就淨零治理、人才培育合作，接軌全球氣候變遷。

高雄市政府環保局今天在高雄展覽館舉辦「2025CityCOP高雄城市氣候峰會論壇」，政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）、10個國家，逾16名城市代表及專家講者齊聚一堂，探討資源循環、生物多樣性、綠色交通等議題。

高市府透過這次論壇與「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」簽署「高雄-ICLEI 氣候中和與智慧城市實踐社群計畫」合作協議，高雄市將擔任氣候中和計畫主席城市，邀請15個國際城市共同參與，推動能力建設與知識交流，透過國際工作坊、案例研究等促進合作，並透過此計畫，強化高雄於聯合國COP會議、ICLEI世界大會的露出機會。

高雄市副市長林欽榮致詞表示，高雄面臨高碳排挑戰，城市減碳腳步已不僅止於承諾，從產業、能源轉型全面展開，包括光電6年1.25GW、興達電廠燃煤機組全面停煤、汽電共生脫煤計畫等，高雄去年6月公布「淨零城市發展自治條例」，相繼發行城市綠色債券、編列淨零預算等，淨零學院更已培訓4500人次以上，各局處更從盤查、減碳、碳中和方面啟動淨零主軸計畫。

環保局長張瑞琿說，城市是面對氣候變遷第一線，高雄作為製造業大城，不會迴避減碳責任，目前已經比基準年減碳1662萬噸，未來將持續推動減碳主軸計畫，並透過氣候中和社群等與國際攜手，邁向2050淨零目標。

中和 淨零 減碳

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