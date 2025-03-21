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原民運高雄開幕 副總統蕭美琴：不只是較量更是文化傳承

中央社／ 高雄21日電
副總統蕭美琴（圖）。聯合報系記者許正宏／攝影
副總統蕭美琴（圖）。聯合報系記者許正宏／攝影

「114年全國原住民族運動會」開幕典禮今天在高雄巨蛋登場，副總統蕭美琴說，原民運不只是力量的較量，更是文化傳承，近來在國際體壇上都因有原住民貢獻才讓台灣展現驕傲成果。

副總統致詞時說，原民運是原住民的綜合運動會，不分男女老幼都是選手，這場運動會是族群最多、年齡分布最廣的一場運動會。除了田徑、球類等競技，也有各種傳統競技項目，原民運不只是力量的較量，更是文化的傳承。

蕭副總統說，運動場上沒有捷徑，只有努力，非常期待看到選手的努力、奮鬥，展現運動家精神，再次創造更多台灣之光。近期體壇相當令人驕傲的不管是世界棒球12強賽台灣隊表現，當中因有原住民的貢獻才成為世界第一，而亞運、奧運也都有原住民的身影。

蕭副總統說，前幾天她剛剛接見從義大利比賽回國，冬季世界特殊奧運代表團選手，其中有2名來自玉里高中阿美族與布農族的雪鞋選手，「我問他們台灣沒有下雪要去哪裡練習？他們說是在花蓮西瓜田裡訓練的，這也有辦法到義大利下雪天比賽並奪牌回國，我看也就原住民才可以辦得到。」

副總統提及，總統賴清德相當重視體育，將體育署升級成運動部，讓政府成為全體選手最強的後盾，努力為選手打造更好的運動條件。最後要用在花蓮常常聽到的「Sa’icelen」（阿美族語，有加油、努力，不要放棄之意）勉勵所有選手。

此次運動會超過5000名選手參賽，活動也邀請來自台灣8個友邦國家的在台留學生，包括吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島、貝里斯、聖露西亞、巴拉圭、史瓦帝尼及瓜地馬拉組隊參與。

原民會主委曾智勇說，台灣運動如果沒有原住民就不精彩了，在各式賽事中沒有原住民選手就無法獲得那麼多榮耀。也感謝政府今年投入新台幣2億元經費，支持頂尖優秀運動選手發展，未來將有更多優秀原住民選手於國際發光發熱。

原住民族 蕭美琴 運動 阿美族

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