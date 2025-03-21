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高雄3處社會宅首創「銀髮家園」全住滿 還有逾百名長者候補

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
大同社會住宅包含32戶青年家庭住宅和16戶銀髮家園，是全市首座青銀共融的社宅，一樓有社區照顧關懷據點和C級巷弄長照站，長輩時常上健康促進課程、與朋友共餐。記者宋原彰／攝影
大同社會住宅包含32戶青年家庭住宅和16戶銀髮家園，是全市首座青銀共融的社宅，一樓有社區照顧關懷據點和C級巷弄長照站，長輩時常上健康促進課程、與朋友共餐。記者宋原彰／攝影

高雄市目前在3處國宅和社會住宅內設置全國首創的「銀髮家園」，專人管理銀髮住戶，提供日常照料、送修物品、照顧護理等，52名員額已全數住滿，還有153名長者排隊候補。由於多數行政區皆未設置銀髮家園，另全市僅1處位在鳳山的老人公寓（崧鶴樓），民代表示高市將建置2.9萬餘戶社會住宅，應盡早規劃另一處銀髮家園。

高雄65歲以上老人人口數超過54萬，占全市總人口超過19%，明年將成「超高齡社會」；高雄市現已有46處社會住宅正興建、決標待開工、完工入住，共計2.9萬餘戶，其中國家住都中心興建的崇實安居、福山安居、鳳誠安居、鳳松安居、明仁好室、美都安居6處社宅、共2274戶預定今年完工，該6處現階段仍未規劃設置銀髮家園規劃。

高雄市社會局運用國宅、社會住宅空間首創「銀髮家園」，委由社福機構管理，設置管理單位，協助長輩入住和照料日常生活，包括送修家中物品、照顧護理、機能回復訓練、文康和餐飲服務，長輩有異常狀況也能協助就醫、處理緊急事故，目前有前金區大同社宅、左營翠華二期國宅、鳳山建國新城3處共52名員額，每年總維護經費為80萬。

除銀髮家園外，高雄老人居住服務還有老人公寓（崧鶴樓）能入住173位長輩，公寓內各樓層有交誼廳、社團室、長青教室、閱覽室、宗教室、運動室、卡拉OK等，而燕巢區的仁愛之家也能提供安養服務。目前所有老人居住服務共可收容474人，已收容425人，而銀髮家園已額滿，雙人戶候位56人、單人戶候位96人。

左營、楠梓區市議員黃文志表示，左楠區人口成長迅速，但僅有左營區設置一處銀髮家園，楠梓區無設置，目前左楠區社會住宅有11處正在規劃興建，市府應加速爭取設置銀髮家園；市議員陳玫娟說廣設銀髮家園有其必要性；也有長者無奈說若無房產和子女，獨居長輩很難在外租屋，銀髮家園像是同齡者小社會，彼此陪伴照顧，不會感覺孤單。

高市社會局表示，目前已積極爭取本市尚未設置銀髮家園的行政區，若該區社會住宅已興建完成，會提出設置銀髮家園需求；銀髮家園為本市首創服務，尚非屬法定社會福利措施，市府已於去年函文衛生福利部，建請將此建設納入社會福利設施，惟目前中央營建署、社家署仍未確立責任歸屬，進度不顯。

社會局說明，老人公寓是80年代由中央專案計畫設立，該計畫已停止，目前以在地老化提供多元社區化設施為政策方向；都發局表示，社會住宅是開放給符合條件的民眾承租，原則上不能獨厚特定族群，惟配合市府政策需求，社會局若專案報准後可辦理銀髮家園。

大同社會住宅包含32戶青年家庭住宅和16戶銀髮家園，是全市首座青銀共融的社宅，一樓有社區照顧關懷據點和C級巷弄長照站，長輩時常上健康促進課程、與朋友共餐。記者宋原彰／攝影
大同社會住宅包含32戶青年家庭住宅和16戶銀髮家園，是全市首座青銀共融的社宅，一樓有社區照顧關懷據點和C級巷弄長照站，長輩時常上健康促進課程、與朋友共餐。記者宋原彰／攝影

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