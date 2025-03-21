高雄市招商引資近500億元 登上全國招商王

財政部昨天公布2024年促參招商成果，高雄市政府以簽約10件、金額493億元，登上全國招商王，台北市則以簽約金額200億元居次、新北市174億元排名第3。

高雄市2024年成功招商案件17案，已完成簽約10案、經財政部認列民間投資金額493億元外，另「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」等7案今年上半年完成簽約，民投金額預估可達528億元，合計全年成功招商突破千億。

財政局長陳勇勝表示，依財政部公布促參招商成果，「左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都更案」投資金額居全國最高，該案第四種商業區亦已成功招商，將於今年3月25日辦理簽約典禮。

陳勇勝說，「左營高鐵科技之心公辦都更案」三塊基地位於高鐵左營站西側，財政局以公辦都市更新方式，引入民間資金辦理開發，藉由三鐵共站與轉運站之大眾運輸導向，將左營高鐵站區打造成北高雄新門戶。

該案三塊基地開發量體近8萬坪，可提供半導體科技相關產業鏈廠商所需優質辦公環境，滿足周邊科技產業居住需求，吸引更多半導體產業與創新人才移居高雄，帶動高雄產業轉型發展。

市府公告中計有「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」等3案，預估民投金額近200億元，另規畫中促參案件尚有17案，民投金額預估逾600億元，將陸續於今年第2、3季公告招商。