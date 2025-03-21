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2025高雄兒童藝術節 以樂高積木打造衛武營主場

中央社／ 高雄21日電

高市府攜手台灣樂高舉辦「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」，4月3至6日在衛武營國家藝術文化中心登場，市府也跨局處打造藝術體驗、互動劇場、親子共讀、二手交換市集與動物園活動。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，活動期間，每天上午11時至下午6時，衛武營設有二手童書與玩具交換活動，讓孩子們交換心愛的書籍與玩具，學習分享與珍惜的價值，享受舊物新生的樂趣。

社會局邀請「麻咕麻酷創作劇團」，於4月5日下午4時帶來兒童劇「奇幻野獸島」，透過生動活潑的演出，帶領孩子們踏上一場充滿想像力的冒險旅程，讓他們在故事中學習表達與思考，展開創意的翅膀。

文化局也策劃了一系列親子閱讀與互動體驗，活動期間每天上午11時至下午6時，親子互動演出區將有各式節目，其中每天下午4時至5時的「叮咚咚，故事繪畫敲敲門」有專業說書人帶來趣味互動、故事與創意遊戲。活動當日下午3時30分現場開放報名，限額100組親子。

壽山動物園今年首度加入「樂高雄」活動行列，在衛武營主場設置動物知識互動攤位、有獎徵答活動，有機會獲得壽山動物園門票。連假期間，壽山動物園內也推出精彩的「壽山童趣大冒險」活動，12歲以下兒童可免費入園。園內有滑步車比賽、親子闖關活動、繪畫比賽及精彩的舞台表演。

此外，搶攻連假旅遊出遊商機，Global Mall環球購物中心新左營車站在27日至4月16日推出「美好購物節」，加碼祭3大好康攻略，包括「多元回饋」會員刷聯名卡滿額贈最高20%回饋。活動首度推出「熱銷商品線上預購」，即日起在環球Online開放預購。

環球購物中心表示，此次也首度與史努比合作，以春日出遊為主題，推出多款限定會員禮，並加碼抽「星宇航空XSNOOPY主題航班」北美航線機票（全台共抽8名），會員單筆消費滿300元即可參加抽獎。

壽山動物園 環球購物中心 親子

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