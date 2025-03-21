中國海警船連2天侵擾金門海域 海巡調度巡防艇驅離

海巡署金馬澎分署表示，同樣4艘中國海警船昨天下午及今天上午接連侵擾金門海域，海巡除調度巡防艇驅離，也將嚴密勤務部署，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，昨天下午2時50分至3時，中國海警「14508」、「14608」、「14605」及「14604」等4艘船，自金門外海航近金門南方海域，並自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇南面4處分別航入金門水域，在巡防艇驅離下於昨天下午5時航出金門限制水域。

海巡署表示，今天上午8時45分至9時，同樣4艘海警船再度突襲，金馬澎分署第12巡防區部署勤務馳往對應及併航監控，同時透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於上午11時航出金門限制水域。

海巡署指出，近期中國加大灰色地帶侵擾模式，持續以各式手段侵犯金門水域，海巡署已多次表達強烈譴責，本次甚至在24小時內2度襲擾，金馬澎分署仍能有效應對。

經統計，中國海警自2024年2月至今已襲擾金門水域達63次，海巡除持續秉持堅定立場，並將嚴密勤務部署，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅。