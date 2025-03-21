2025高雄城市氣候峰會論壇 高市府締結多項國際合作備忘錄

2025高雄城市氣候峰會論壇今天在高雄展覽館舉行，高市府與多個國際組織簽署合作備忘錄，其中與ICLEI全球地方政府永續發展理事會攜手啟動「氣候中和及智慧城市實踐社群計畫」，將由高雄市擔任主席，邀請全球15個城市加入，為綠色轉型和永續城市深度交流，並培育綠領人才。

高雄智慧城市展正在展覽中，今天副市長林欽榮與數發部數產署副署長陳慧敏與衛生局、農業局、消防局等單位見證下，與國際組織簽署備忘錄，未來包括高雄廠商可澍科技與Blackstorm合作拓展東南亞碳權市場、資拓宏宇與菲律賓武端市政府深化緊急應變系統合作、消防局與武端市簽署培訓計畫合作意願，以及先進醫資與美國洛杉磯的新創公司LSIAT共同推動加州佛雷斯諾市建立AI健康管理體系。

其中，氣候中和及智慧城市實踐社群計畫將以高雄城市為中心，邀請各城市加入工作坊，探討永續城市和綠色轉型解決方案，預計上半年陸續展開，目前南韓高陽市長李東煥表態加入外，另個城市是菲律賓武端市長Ronnie Vincente Lagnada今年已第3年帶隊參訪高雄智慧城市展。

武端市仿照高市府119勤務中心及交控中心，在新完建的綜合性交通及防災控制中心與資拓宏宇合作，也與高雄市消防局簽署培訓合作意向書，除協助當地消防單位建置災害決策資料庫，提供應變中心決策依據，同時協助人員技術訓練。

林欽榮表示，期待資拓宏宇與武端市在緊急應變系統、人員培訓及其他智慧城市領域深化合作，他也強調雄健康4.0從醫院到居家的全方位健康照護，展現城市以人為本的理念。

林欽榮說，可澍科技以無人機結合AI影像辨識技術在智慧農業及綠碳權創造是潛力無限，他期許高雄智慧城市的經驗能與全球交流，讓世界看見高雄，也協助更多高雄廠商國際輸出，開拓市場。

全球永續賦能倡議組織執行長Luis Neves指出，解決氣候變遷刻不容緩，許多城市承諾減排卻做得不多，也有城市承諾2030達到碳中和，坦白說過於理想，要實現淨零碳排，需要更多公部門和公民參與，更多數位技術系統的解決方案，才能達到綠色環保城市。