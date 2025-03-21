快訊

2026信賴「空降奇兵」團 奇襲或被逆襲

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

別急！300萬元廚餘機補助1周用罄 屏縣府加碼4月30日前可申請

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
廚餘經處理過後成為肥料資材，可依比例做成肥料或基肥。記者潘奕言／攝影
廚餘經處理過後成為肥料資材，可依比例做成肥料或基肥。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府3月10日開始廚餘機補助政策，沒想到才一周時間，補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，宣布只要設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助；環保局也呼籲，民眾不用急著今年申請，明年1月縣府還會推出補助。

縣府日前公告，3月10日起設籍屏東縣的民眾購買廚餘機，每台可補助40%並以6000元為上限，每戶補助1台為限，申請期限至今年底。沒想到民眾反應熱烈，僅1周時間，至17日上午申請件數就有670件，補助預算300萬元也用罄。

縣長周春米表示，感受到民眾對廚餘機補助的期待，為了回應縣民做環保的熱情，縣府決定加碼補助額度，後續補助限期至4月30日截止，申請送件可採親送以4月30日下午5時為止，或採郵寄以4月30日郵戳為憑，此期限內申請的民眾皆納入補助範圍。

環保局表示，這段期間接獲許多民眾詢問，特別提醒，使用電子郵件送件、在屏東居住但未設籍、有統編發票等，都不符合申請要件。另外有民眾設籍屏東，貨品卻送到外縣市也不符合申請，一定要「戶籍在屏東，貨送到屏東」。

環保局強調，補助僅針對廚餘機本體價格，不補助額外加購商品或耗材。目前申請量龐大，且須查驗照片及資料真實性，民眾約2個月後可收到補助款項，請民眾耐心等待。

環保局長顏幸苑說，縣府明年1月還會推出補助，民眾今年不用急著購買，可觀察比較不同品牌機型的效率及風評如何，做好功課後待明年縣府公告補助辦法後再申請。同時呼籲民眾「吃多少、煮多少、買足夠就好」，減少浪費。

另外廚餘經處理過後成為肥料資材，可依肥料資材5：土壤1的比例做為肥料；或依肥料資材1：土壤10的比例做為基肥。基肥可用於農地、菜園、花圃之土壤改良，但需依據作物、植物種類評估用量，避免過量施肥造成肥傷。

廚餘經處理過後成為肥料資材，可依比例做成肥料或基肥。圖／縣府提供
廚餘經處理過後成為肥料資材，可依比例做成肥料或基肥。圖／縣府提供
屏東縣廚餘機補助政策一周時間補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助。記者潘奕言／攝影
屏東縣廚餘機補助政策一周時間補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助。記者潘奕言／攝影
屏東縣廚餘機補助政策一周時間補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助。記者潘奕言／攝影
屏東縣廚餘機補助政策一周時間補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助。記者潘奕言／攝影
屏東縣廚餘機補助政策一周時間補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助。圖／縣府提供
屏東縣廚餘機補助政策一周時間補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助。圖／縣府提供

屏東縣政府 廚餘機 環保局長

延伸閱讀

舊菜刀不要了該怎麼丟？環保局曝正確處理方法 做錯最高罰6千

挖掘屏東私房景點 政府推出SOLO專書第2輯

四接環評惹議 遭批「無視數據造假」！環境部：將組專案小組調查

影／補助廚餘機300萬額度6天全滿 周春米：會再增加一些經費

相關新聞

別急！300萬元廚餘機補助1周用罄 屏縣府加碼4月30日前可申請

屏東縣政府3月10日開始廚餘機補助政策，沒想到才一周時間，補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，宣布只要設籍屏...

全新高雄車站爆周邊髒亂遭罰8件 民眾抱怨盼增設垃圾桶

高雄車站天棚和下沉廣場去年底啟用，日前已被多次目擊假日時大批民眾在戶外區、行人走道吸菸、亂丟煙蒂，周邊花圃、公車站也常堆...

台金廈合唱團交流音樂會 「春藝盎然」 28日登場

金門縣文化局與胡璉文化藝術基金會主辦「春藝盎然」音樂會，由來自台灣、金門、廈門合唱團隊參與，28日晚間在文化局演出；還有...

高市標線不夠抗滑 騎士自摔多

高雄市多數道路標線抗滑係數為50BPN，與彩色標線65BPN相比略低，去年全市3322件機車事故，騎士轉彎時因標線抗滑力...

高雄智慧城市展開幕 韓國現代樂鐵「氫能源」運具搶眼

韓國現代樂鐵近年持續投入氫能源技術研發，致力打造永續發展的運輸系統，2023年已向台鐵交付520輛通勤電聯車，台北、桃園...

高雄智慧城市展登場 18家醫院展示AI智慧醫療

2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，為期7天的會展將舉行17場跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。