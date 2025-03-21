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別急！300萬元廚餘機補助1周用罄 屏縣府加碼4月30日前可申請
屏東縣政府3月10日開始廚餘機補助政策，沒想到才一周時間，補助預算300萬元就用罄，縣府緊急增加補助額度，宣布只要設籍屏東縣民眾4月30日前都能申請補助；環保局也呼籲，民眾不用急著今年申請，明年1月縣府還會推出補助。
縣府日前公告，3月10日起設籍屏東縣的民眾購買廚餘機，每台可補助40%並以6000元為上限，每戶補助1台為限，申請期限至今年底。沒想到民眾反應熱烈，僅1周時間，至17日上午申請件數就有670件，補助預算300萬元也用罄。
縣長周春米表示，感受到民眾對廚餘機補助的期待，為了回應縣民做環保的熱情，縣府決定加碼補助額度，後續補助限期至4月30日截止，申請送件可採親送以4月30日下午5時為止，或採郵寄以4月30日郵戳為憑，此期限內申請的民眾皆納入補助範圍。
環保局表示，這段期間接獲許多民眾詢問，特別提醒，使用電子郵件送件、在屏東居住但未設籍、有統編發票等，都不符合申請要件。另外有民眾設籍屏東，貨品卻送到外縣市也不符合申請，一定要「戶籍在屏東，貨送到屏東」。
環保局強調，補助僅針對廚餘機本體價格，不補助額外加購商品或耗材。目前申請量龐大，且須查驗照片及資料真實性，民眾約2個月後可收到補助款項，請民眾耐心等待。
環保局長顏幸苑說，縣府明年1月還會推出補助，民眾今年不用急著購買，可觀察比較不同品牌機型的效率及風評如何，做好功課後待明年縣府公告補助辦法後再申請。同時呼籲民眾「吃多少、煮多少、買足夠就好」，減少浪費。
另外廚餘經處理過後成為肥料資材，可依肥料資材5：土壤1的比例做為肥料；或依肥料資材1：土壤10的比例做為基肥。基肥可用於農地、菜園、花圃之土壤改良，但需依據作物、植物種類評估用量，避免過量施肥造成肥傷。
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