全新高雄車站爆周邊髒亂遭罰8件 民眾抱怨盼增設垃圾桶

高雄車站天棚和下沉廣場去年底啟用，日前已被多次目擊假日時大批民眾在戶外區、行人走道吸菸、亂丟煙蒂，周邊花圃、公車站也常堆積垃圾，花圃甚至有管線外露、指示牌水泥基座歪斜，大大損壞高雄門戶印象，環保局近3個月已巡查開罰8件環境維護案，民代要求台鐵增加環境巡查，並在周邊增設垃圾桶。

高雄車站天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，東西跨距677公尺、南北跨距340公尺，挑高拱頂23公尺，由79支造型各異的花柱支撐，天棚上種植近31萬株灌木地被，天棚下鋁板裝飾天花板面積約5030坪，綠地、開放空間等面積達10606坪；目前車站北側和周邊建築得的工程仍持續施作，現有開放空間卻被發現已有多處缺失。

高雄環保局每日執行高雄車站周邊道路環境巡查，今年至今已告發周邊8件環境維護案，包括亂丟菸蒂告發5件（裁罰1200元）、亂吐檳榔汁告發1件（裁罰1800元）和隨地拋棄一般廢棄物2件（裁罰1200元）。

本報日前也曾直擊高雄車站每逢周末會有許多民眾聚集抽菸、聊天，隨處丟棄垃圾，站東路人行道花圃有多個菸蒂，雲頂天棚上的花圃甚至有保麗龍碗、衛生紙團和飲料瓶；也有民眾在網路社群發文表示，車站看似美觀，實際上卻隨處可見花圃雜亂、管線外露，不少指示牌水泥基座歪斜粗糙，留言嘆「施工20年竟交出這種品質」。

市議員湯詠瑜表示，高雄火車站為高雄市門面，但該處無設置垃圾桶，導致民眾隨意棄置垃圾，影響市容觀瞻，垃圾四處飛散更使人員清理不易，建議在車站周圍公車站設置垃圾桶，並定期派員清運；未來台鐵招租業者進駐時，也能要求場域清潔，或由台鐵運用部分票價收益增設丟棄垃圾空間，確保場域整潔。

「高雄車站身為高雄門面，不該有那麼多的藉口！」市議員白喬茵說，鐵道局以開放給民眾「體驗」來掩蓋施工缺失，既然開放使用，就要用最高標準維護場域，台鐵除了短期應加強清潔頻率並減少施工垃圾外，未來招商也應該納入垃圾清運與環境整潔規劃評分，分攤大量的清潔與維護成本。

交通局表示，目前高雄車站周遭候車亭已納入本市候車設施清潔維護工作案，每日派員清掃和不定期稽查，環保局也已會勘勸導民眾勿隨意在公車站丟棄垃圾，高雄車站臨時公車候車亭未來將配合站體完工後移設，後續將建請台鐵評估於轉運站設置垃圾桶，以提升車站環境整潔，環保局則說會加強周邊道路維護及環境巡查。

鐵道局表示，高雄車站周邊已開放區域目前由臺鐵公司高雄站清潔維管，據悉每日2次派員巡視，若有髒亂會立即處理，花圃管線外露及指示牌基座歪斜為廠商施工誤差缺失，廠商已逐區檢視改善中。台鐵表示，高雄車站目前僅於U1下沉廣場設置垃圾桶共16個，人行道和花圃周邊仍未設置，將視情形評估。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康