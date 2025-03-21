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台金廈合唱團交流音樂會 「春藝盎然」 28日登場

中央社／ 金門21日電

金門文化局與胡璉文化藝術基金會主辦「春藝盎然」音樂會，由來自台灣、金門、廈門合唱團隊參與，28日晚間在文化局演出；還有3月成軍的金門兒童合唱團首次公開演出。

由金門縣文化局與胡璉文化藝術基金會主辦，金門縣合唱團策劃的「兩岸三地合唱交流—春藝盎然音樂會」，將於28日晚間7時在文化局演藝廳登場。

胡璉文化藝術基金會透過新聞稿表示，此次音樂會陣容包括台金廈3地合唱團隊，以「音樂跨越疆界，文化匯聚共鳴」為理念，邀請廈門市青少年宮鳳凰花女子合唱團、台北圓韵合唱團、金門縣兒童合唱團、金湖國小附設幼兒園等團隊，在春暖花開季節齊聚演出。

基金會也表示，這個月8日才完成徵選的金門兒童合唱團雖組成不久，但在指導老師帶領下也將在此次音樂會中首次公開演出，帶來「甜蜜的家庭」、「愉快的歌聲」等作品。

基金會指出，此場音樂會包含經典與現代作品，也有不同世代、不同風格的合唱演出，邀請愛好音樂、或希望感受台金廈3地文化交融魅力者共襄盛舉。

文化局 金門 音樂會

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