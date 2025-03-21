高市標線不夠抗滑 騎士自摔多

高雄市多數道路標線抗滑係數為50BPN，與彩色標線65BPN相比略低，去年全市3322件機車事故，騎士轉彎時因標線抗滑力不足發生車禍是樣態之一，屏東市2年前宣布道路標線一律提高為65BPN，高市議員呼籲高雄也跟進，針對易肇事路段先畫設。

「全市所有標線防滑係數都符合規定」，高市交通局表示，標線提高抗滑係數成本不低，因此易肇事地點或慢車道會適度採第二型65BPN畫設，降低車輪輾壓打滑機率。但提醒大眾，機車不像汽車定期檢查，易忽略胎紋，市府會提醒騎士注意定檢，避免因為胎紋不足發生打滑。

高市5年前修改標線施工規範，規定第1型熱處理聚酯標線抗滑係數由45BPN提升至50BPN，第2型為65BPN以上，但市區多數道路標線仍是50BPN，曾有一名40歲女子騎車行經光華、一心路口後打滑，全身摔傷瘀青，事後質疑路面「箭頭指標」太滑，請求國賠。

市議員方信淵指高雄機車事故，標線抗滑力不足是原因之一，建議市區標線抗滑係數應提高至65BPN以上。

屏東市長周佳琪有感於下雨天騎士機車胎況不佳或胎紋不足，行經標線時容易打滑自摔，老舊翻新道路或新鋪道路的標線防滑係數比照日本標準一律提高，她認為，成本雖增加3倍，但占總工程金額不到1/10，「道路行車安全還是比較重要」。

台灣交通安全協會表示，日本使用噴射融入式標線，柏油路紋理不會有太多變化、易排水；台灣使用熱拌漆或冷塑標線塗在路上，整片漆蓋住柏油形成新表面導致不易排水，摔車機會才提升。屏東市2年前即宣布，市區道路翻修，標線防滑係數一律提高為65BPN。