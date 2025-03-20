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高雄馬頭山環境爭議不斷 民間盼成立國家自然公園

中央社／ 高雄20日電

高雄旗山馬頭山自然生態保育區環境污染爭議不斷，多個環保團體、專家學者等今天到馬頭山基地，盼推動成立馬頭山國家自然公園；自管處表示，與私有地溝通部分是未來要努力方向。

高雄旗山馬頭山自然生態保育區近年來環境污染爭議不斷，先是「富駿事業廢棄物掩埋場」爭議，後有「新農業循環園區開發案」，及「信鼎壹號光電廠開發案」，近期還有不肖集團涉在馬頭山棄置事業廢棄物，掩埋量近3000立方公尺。

第22屆「全國NGOs環境會議」首度移師南部舉辦，今年由環境保護、生態保育及動物保護等11個公民團體共同主辦，主題為「在地行動，環運奮起」，眾人今天聚集高雄市旗山區馬頭山基地，決議要求相關單位應成立馬頭山國家自然公園，以遏止違法棄置廢棄物等行為，保護區域環境生態。

馬頭山自然人文協會長黃惠敏表示，馬頭山地區擁有獨特地理條件與生態環境，是北高雄惡地丘陵淺山森林保育軸帶的生態熱點區，相關調研顯示馬頭山生態豐富度媲美國家公園，近幾年卻面臨各種破壞，其中「信鼎壹號光電案」今年獲民眾票選為首要迫切環境議題，盼能成立國家自然公園以守護地區生物多樣性環境。

國家公園署國家自然公園管理處長張登文表示，全台目前僅有壽山國家自然公園，當時耗時約8年成立，但每個地方環境條件不同，目前針對馬頭山部分，評估範圍約1000多公頃，其中私有地占2到3成，且位置是地方資源保育特色較為集中處，與私有土地持有人溝通是未來努力方向，至於成立流程與時間方面未定，將持續協助該區資源調查及建立在地夥伴關係等工作。

會議主辦單位今天下午規劃議題走讀，將探訪惡地生態，晚上安排馬頭山家鄉飲食文化成果展、西南地區生態飲食永續生活發表等，明天則有西南淺山聯合成果展市集、武羅漢行動表演、在地議題專題演講及列管議題經驗分享、議題分組論壇等內容。

廢棄物 生態保育

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