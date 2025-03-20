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藍眼淚觀光旺季將屆 馬祖舉辦旅遊安全聯合稽查

中央社／ 連江縣20日電

馬祖4月起將迎來藍眼淚觀光旺季，近日包含馬祖風管處、連江縣警局、岸巡等機關，聯合舉辦水域安全、觀光交通安全等稽查，維護遊客行的安全。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，藍眼淚預計將吸引大量人潮湧入馬祖，為預防旅遊時意外，20日會同公路局台北市區監理所連江監理站，海巡署金馬澎分署第10岸巡隊、連江縣政府等，舉辦「連江縣第一季旅遊安全聯合宣導暨水域安全稽查」。

馬管處表示，稽查及宣導地點包括南竿機場、福澳港、大北海遊憩區等地，涵蓋熱門景點、水域遊憩場域與關鍵交通節點，並著重於交通安全、夜間藍眼淚觀賞等旅遊安全宣導。

馬管處長洪志光透過新聞稿強調，「安全」為觀光旅遊核心理念，此次稽查除強化業者安全意識並提升管理，跨機關合作更為旅遊安全建立堅實防護網，盼遊客能配合各項安全維護措施，共同營造馬祖地區良好旅遊形象。

連江縣政府警察局則發布新聞稿指出，日前會同消費者保護官等單位實施第1季聯合稽查，除宣導交通安全外，並稽查租車業者與消費者簽定定型化租賃契約書，要求業者應現場確認駕駛人駕照、提供安全車輛及配戴安全帽等措施，以維護雙方權益，避免衍生消費爭議事件。

警察局長陳保安透過新聞稿表示，縣內道路多陡彎且路口無號誌，為防範遊客交通意外，各警察所除於重點時段，於較為危險路段規劃巡守警力，提升見警率並防制交通意外事故外，更將於轄區景點與遊客中心機動宣導，提醒遊客注意，保護人車交通安全。

藍眼淚 警察 馬祖

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