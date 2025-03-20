金門市區警方開槍阻逃逸 民眾目擊過程氣氛緊張
金門縣文化局停車場今天下午傳出槍響，目擊民眾表示，當時員警要求駕車嫌犯下車，但對方企圖從車縫逃離，員警對輪胎連開數槍後，現場氣氛很緊張，最後成功逮捕嫌犯。
今天下午約3時30分到4時之間，位處金門縣金城鎮市區的文化局停車場傳出槍響，現場目擊民眾向中央社記者表示，當時警車擋在嫌犯車前，數名員警要求嫌犯下車，但嫌犯企圖開車從車子間縫隙衝出，1名員警朝輪胎開槍，另1名員警則嘗試敲破車窗，最後員警朝天開槍後嫌犯下車並被逮捕。
目擊民眾說，當時他正要開車離開停車場才目擊到上述過程，現場氣氛非常緊張，還好最後有將嫌犯逮捕，「結束後開車手都沒力了」；截至發稿為止，警方尚未對外說明案件經過。
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