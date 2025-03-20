快訊

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

金門市區警方開槍阻逃逸 民眾目擊過程氣氛緊張

中央社／ 金門20日電

金門文化局停車場今天下午傳出槍響，目擊民眾表示，當時員警要求駕車嫌犯下車，但對方企圖從車縫逃離，員警對輪胎連開數槍後，現場氣氛很緊張，最後成功逮捕嫌犯。

今天下午約3時30分到4時之間，位處金門縣金城鎮市區的文化局停車場傳出槍響，現場目擊民眾向中央社記者表示，當時警車擋在嫌犯車前，數名員警要求嫌犯下車，但嫌犯企圖開車從車子間縫隙衝出，1名員警朝輪胎開槍，另1名員警則嘗試敲破車窗，最後員警朝天開槍後嫌犯下車並被逮捕。

目擊民眾說，當時他正要開車離開停車場才目擊到上述過程，現場氣氛非常緊張，還好最後有將嫌犯逮捕，「結束後開車手都沒力了」；截至發稿為止，警方尚未對外說明案件經過。

停車場 文化局 金門

延伸閱讀

金門驚傳槍響！警方追捕毒販險遭衝撞 開槍逼停車輛

男子強載岸巡出海遭判3月 金門地檢認輕判提上訴

東金包機互訪首架載來173金門旅客 台東獻原民花圈

「檢查太久心情不好」 金門男駕船拒檢挾持岸巡遭判3個月

相關新聞

高雄智慧城市展開幕 韓國現代樂鐵「氫能源」運具搶眼

韓國現代樂鐵近年持續投入氫能源技術研發，致力打造永續發展的運輸系統，2023年已向台鐵交付520輛通勤電聯車，台北、桃園...

高雄智慧城市展登場 18家醫院展示AI智慧醫療

2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，為期7天的會展將舉行17場跨...

影／補助廚餘機300萬額度6天全滿 周春米：會再增加一些經費

屏東縣政府為加強廚餘回收率，規畫屏東縣2025年家用廚餘機補助方案，環保局編列300萬補助，設籍屏東縣民眾符合補助對象，...

馬頭山「月世界」難擺脫廢棄物入侵命運 抗爭史長達20年

馬頭山位於高雄內門、旗山與田寮交界處，「月世界」泥岩惡地形不利耕作，因地廣人稀，不時發生廢棄物濫倒情事。高雄縣市合併前，...

高雄去年3322件機車自摔 地方籲加強道路標線抗滑係數

高雄市多數道路的標線抗滑係數為50BPN，與路面常見彩色標線65BPN相比略低，去年高雄市發生3322件機車自摔事件，其...

160人只有1人同意！ 高雄輔警改任導護意願奇低皆為這原因

高雄市警局召募「社區輔助警察」乏人問津，4年前有2分局要召募10人，報名人數比預訂錄取人數還少，最近有民代提出，將夜間輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。