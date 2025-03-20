台馬海上交通4至6月週日夜航 已開放訂票
馬祖觀光進入旺季，為加強海上運輸，連江縣政府交通旅遊局宣布，4至6月每週日加開「台馬之星」夜航船班，並已開放網路訂位。
連江縣政府交通旅遊局今天指出，4月起台馬交通船「台馬之星」加開夜航，每週日晚間9時30分從南竿福澳港出發，週一上午6時30分抵達基隆港。除方便旅客於藍眼淚旺季來馬旅遊，更可望降低因大霧造成航班不穩，對台馬交通帶來衝擊。
根據連江縣政府統計，去年4至8月實施台馬之星週日夜航，共行駛20趟次，合計載客5628人次，平均載客率為49%，有效疏運霧季滯留人潮。
至於民眾關心「南竿福澳港至台北港」航線，交旅局強調，與業者洽詢結果，今年並無定期航線規劃，故仍與去年相同，維持機動開航，僅在大量旅客滯留馬祖時，加開該航線船班以疏運旅客。
交旅局指出，包含「台馬之星」夜航班次在內，2個月內的海上交通船班，皆可於該局自營的「馬祖海上交通訂位購票系統」訂購。6至8月夜航實施班次則須待航商公告。
交旅局還說，去年3月底因主機故障，維修超過1年的莒光交通船「東海明珠」，已於月初抵達馬祖並恢復營運，將可提供民眾更高品質的海上交通運輸服務。
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