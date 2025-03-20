高雄台塑仁武廠管路蒸氣外洩1死 勞工局開罰移請地檢
高雄台塑仁武廠14日發生管路蒸氣外洩，造成1死1傷。高市勞檢處初步調查，工廠進行設備管線檢修作業時，未確認減壓閥正常運作，已勒令現場停工，最高罰30萬元，並移請地檢。
媒體報導，台塑仁武廠14日發生管路蒸氣外洩，造成1死1傷重大工安意外，進行蒸汽管線焊補過程中蒸汽管線爆炸，造成承攬商1人死亡，以及1名工廠員工燙傷事故。
勞工局勞檢處今天透過文字訊息表示，經初步調查，事故研判是工廠進行設備管線檢修作業時，未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災。
勞檢處指出，已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，將從重裁處；並移請地檢署追究雇主刑責。此外，也指派專人協助罹災家屬辦理慰助及傷者醫療等，並確保職災補償權益。
勞工局呼籲，各事業單位應維持化學設備各閥件設施正常狀態，並考量增設安全閥雙重防護；且需指定專人確認維修作業步驟符合安全標準，以維護設備及勞工作業安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言