響應聯合國SDGs 屏東養蛙業者跨足生態教育

響應聯合國永續發展目標（SDGs），屏東縣一家合法的觀賞蛙養殖場跨足生態教育，與學校、政府單位合作；讓學童透過實地參訪，認識青蛙生態與危機，將保育觀念向下紮根。

屏東觀賞蛙養殖場「蛙一堆」，是全台唯一合法觀賞蛙養殖場，創辦人陳冠博更是農業部第7屆百大青農，其企業目標為落實聯合國永續發展目標（SDGs）中第4項優質教育及第15項陸域生態保育。

去年「蛙一堆」開始配合政府單位、學校團體，及地方創生團體，啟動生態教育課程，讓學童透過實地參訪，認識青蛙生態與保育價值，目前已進行10場次以上。

昨天屏東縣仁愛國小學生走進養殖場，藉互動式課程，認識蛙類保育議題，包含在台原生種、入侵種，以及如何以人工繁殖取代濫捕。簡報後，導覽人員詢問「誰想摸青蛙」，一隻隻小手迅速舉起，興味十足的戴上手套觸摸體驗，紛紛對非洲牛蛙苦瓜般觸感表示驚奇；不少學童大讚青蛙「很可愛」，也認識到保育蛙類的重要。

仁愛國小老師鄭鈺清告訴中央社記者，因認同「蛙一堆」創辦理念，針對生物多樣性專題延伸課程，將孩子帶到現場認識兩棲動物，參與學生從小學三至六年級共21名。蛙類對生態系平衡非常重要，保育須從小紮根，而業者透過人工繁殖減少棲地破壞，且是在地具代表性產業，更值得帶學生深入現場。

陳冠博表示，公司願景為利用人工繁殖青蛙，取代野外捕捉進入國際寵物貿易市場。創立背景是高中時的自己喜愛青蛙、並飼養多隻，後來逐漸意識到，這份喜愛會造成牠野外族群被破壞，因為源頭多為盜採盜獵。因此希望用更好的品質、供貨福利、低價，去與盜獵者競爭進而取代。

陳冠博說，目前指標性成功案例，是繁殖霸王角蛙，讓原產國家蘇利南盜採消失。目前國際寵物市場上約300至400多種觀賞蛙，未來希望能夠成功繁殖出全世界1%國際市場青蛙；「我們夢不大」，平均一種物種建立繁殖模式約須2至3年，希望能繁殖30至40種。

陳冠博也希望建置台灣第1座民間保種中心，透過繁殖技術，留存瀕危與遭盜獵物種，並建立可供借鑑技術模式。

他以馬來西亞三角枯葉蛙為例，在繁殖過程中發現無商業價值，成功後技轉給清華大學、中山大學等作學術研究，另也藉由分享同科、同屬蛙類養殖經驗，協助學術單位保育台灣原生種，如諸羅樹蛙與莫氏樹蛙等。