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高雄智慧城市展開幕 韓國現代樂鐵「氫能源」運具搶眼

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
2025高雄智慧城市展今天開幕，韓籍區經理張原碩在現代樂鐵展場介紹軌道相關氫氣設備。圖／懶骨頭影像有限公司提供
2025高雄智慧城市展今天開幕，韓籍區經理張原碩在現代樂鐵展場介紹軌道相關氫氣設備。圖／懶骨頭影像有限公司提供

韓國現代樂鐵近年持續投入氫能源技術研發，致力打造永續發展的運輸系統，2023年已向台鐵交付520輛通勤電聯車，台北、桃園、高雄皆有專案執行。今年現代樂鐵再度參加高雄智慧城市展，以氫能源為核心，構建未來氫能社會的藍圖，是展場一大亮點。

2025高雄智慧城市展今起連3天在高雄展覽館登場，預計吸引4萬名專業人士交流，近500個展攤呈現智能創新成果，其中現代樂鐵展現氫能源輕軌、氫能生產設備、加氫站等多種基礎建設，透過結合氫能與先進科技，提供安全、環保且高效的運輸解決方案，為淨零排放注入新動能。

今年智慧城市展以數位與綠色雙軸轉型為主題，與現代樂鐵長期推動的氫能發展理念不謀而合。現代樂鐵區經理張原碩表示，從產氫到活用，現代樂鐵提供一站式解決方案，擁有領先全球的技術能力，已交付台鐵520輛通勤電聯車。

他說，現代樂鐵在韓國有23處產氫及加氫站據點建置中，在大田市亦有氫能源輕軌機電專案正在執行。身為韓國軌道產業龍頭，為了淨零排放、永續發展的目標，將持續開發氫能，致力發展氫能源解決方案。

現代樂鐵在全球40多個國家供應超過5萬輛軌道車輛，台灣多項重要合作包括桃園捷運綠線、台北捷運高運量電聯車、台鐵EMU900通勤電聯車等，現也參與高雄捷運紅線岡山路竹及小港林園延伸線專案。現代樂鐵在氫能源領域是韓國企業的領頭羊，擅於開發各式軌道車輛，可在此次高雄智慧城市展一睹為快。

現代樂鐵導入數位孿生技術與即時診斷監控技術，打造氫能綜合管制系統，結合AI（人工智慧）與MR（混合實境）技術，可高階分析、預測與控制實際物件，提升氫能基礎設施的安全性與管理效率，此技術可應用於氫能源輕軌、氫能生產設備與加氫站等多個領域。

多元主題體驗區部分，展示氫能生產鏈，另介紹氫能的生產、儲存與應用流程，讓參觀者近距離了解氫能技術的應用；氫能源輕軌模型，則呈現氫能列車的運作原理與優勢；高鐵列車模型及零部件，帶領大家深入了解現代樂鐵的軌道車輛技術。

韓國現代樂鐵展場設置韓式拍貼機，參觀者只要完成指定任務，即可免費體驗，留下專屬紀念。圖／懶骨頭影像有限公司提供
韓國現代樂鐵展場設置韓式拍貼機，參觀者只要完成指定任務，即可免費體驗，留下專屬紀念。圖／懶骨頭影像有限公司提供
現代樂鐵參與2025高雄智慧城市展，以氫能源為核心，構建未來氫能社會的藍圖。圖／懶骨頭影像有限公司提供
現代樂鐵參與2025高雄智慧城市展，以氫能源為核心，構建未來氫能社會的藍圖。圖／懶骨頭影像有限公司提供
現代樂鐵規畫多元主題體驗區，展現氫能源輕軌、氫能生產設備及加氫站等多種基礎建設。圖／懶骨頭影像有限公司提供
現代樂鐵規畫多元主題體驗區，展現氫能源輕軌、氫能生產設備及加氫站等多種基礎建設。圖／懶骨頭影像有限公司提供

台北捷運 輕軌

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