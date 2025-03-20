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高雄市長陳其邁赴美拜訪聖荷西市府 盼雙方締結姊妹城市

中央社／ 高雄20日電

高雄市長陳其邁今天率隊拜訪美國加州聖荷西市政府，雙方探討AI在智慧城市治理與產業發展的應用，並期待雙方締結姊妹城市，會中邀請聖荷西市府參與2026高雄智慧城市展。

陳其邁一行人今天拜訪聖荷西市府，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）與國際事務主任赫吉（JosephHedge）親自接待，雙方就政府人工智慧聯盟（Government AI Coalition，簡稱GovAI聯盟）進行深度對話，高市府團隊並分享智慧高雄燈塔計畫與主權AI平台的發展經驗。

高雄市經發局發布新聞稿指出，此行雙方探討了解由政府、產業、及學界共同組成的GovAI聯盟推動方式，聚焦AI技術在災害示警及預測、交通管理、高齡照護等領域的應用，雙方分享不同城市在科技治理上的實踐經驗，並探討AI在城市治理中的最佳應用方式。

市府團隊介紹「智慧高雄燈塔計畫」與「主權AI平台」的核心理念，並與聖荷西市討論未來在城市數據安全標準、智慧治理及創新應用等面向的合作可行性。

馬漢表示，聖荷西近年來透過AI技術提升城市治理效率，高雄的創新舉措令人印象深刻，期待雙方能攜手合作，共同推動智慧城市與AI技術發展。

陳其邁也熱情邀請聖荷西市參加2026年高雄智慧城市展，盼開啟城市間先進科技力的實質交流，並期待雙方進一步締結為姊妹城市，建立長期夥伴關係，共同推動AI產業及智慧城市發展。

陳其邁也拜訪史丹佛大學台裔學者王智弘、健康政策及資料科學相關學者，持續交流AI在智慧醫療與公共衛生領域的發展。陳其邁分享，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，市府整合健保資料後運用AI技術進行大數據分析，成功建立風險分級機制，使疫情能夠即時監測與預測，提升公共衛生應變能力。

陳其邁進一步指出，儘管台美環境條件不同，但面對極端氣候的挑戰仍有許多共通性。此次特別赴史丹佛大學學習，希望借鑑國際智慧城市的解決方案，進一步應用於高雄，提升城市韌性與應變能力。

經發局表示，市府團隊明天將進一步拜訪矽谷指標科技大廠思科（Cisco）與美超微（Super MicroComputer），以及Berkeley新創加速器SkyDeck，交流前瞻科技模式與技術應用，學習矽谷創新精神，並持續吸引高科技企業與新創團隊進駐高雄。

團隊 陳其邁

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