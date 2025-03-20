聽新聞
0:00 / 0:00
高雄智慧城市展登場 18家醫院展示AI智慧醫療
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，為期7天的會展將舉行17場跨領域專業論壇，預計吸引國內外4萬名專業人士參訪，可望帶來巨大商機。今年最受矚目的「智慧醫療主題館」集結高雄地區18家醫療院所，以「永續ｘAI=智慧醫療新未來」為主題共同參展，向與會者傳遞醫療科技創新與人性化永續發展的理念，展攤內更秀出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗，吸引大量民眾駐足留影互動。
高雄市副市長林欽榮表示，今年高雄智慧城市展有城市級AI藍圖，並匯集18個醫療院所、大學，呈現智慧醫療創新應用，同時也邀國際貴賓參訪，了解高雄科技智慧如何落實，有利國際輸出，期待透過展覽向國際展現台灣大南方的科技與研發實力。
台北市電腦公會監事會召集人胡書賓表示，運用智慧科技來建設智慧城市，不僅可以提高民眾的生活福祉，更可以透過實證場域的試煉，來加快科技進展的腳步，進而帶動城市新經濟的發展。今年展出規模近500個攤位，全面呈現高雄在智慧科技應用上的創新突破。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言