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高雄智慧城市展登場 18家醫院展示AI智慧醫療

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年最受矚目的「智慧醫療主題館」展出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗。記者劉學聖／攝影
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年最受矚目的「智慧醫療主題館」展出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗。記者劉學聖／攝影

2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，為期7天的會展將舉行17場跨領域專業論壇，預計吸引國內外4萬名專業人士參訪，可望帶來巨大商機。今年最受矚目的「智慧醫療主題館」集結高雄地區18家醫療院所，以「永續ｘAI=智慧醫療新未來」為主題共同參展，向與會者傳遞醫療科技創新與人性化永續發展的理念，展攤內更秀出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗，吸引大量民眾駐足留影互動。

高雄市副市長林欽榮表示，今年高雄智慧城市展有城市級AI藍圖，並匯集18個醫療院所、大學，呈現智慧醫療創新應用，同時也邀國際貴賓參訪，了解高雄科技智慧如何落實，有利國際輸出，期待透過展覽向國際展現台灣大南方的科技與研發實力。

台北市電腦公會監事會召集人胡書賓表示，運用智慧科技來建設智慧城市，不僅可以提高民眾的生活福祉，更可以透過實證場域的試煉，來加快科技進展的腳步，進而帶動城市新經濟的發展。今年展出規模近500個攤位，全面呈現高雄在智慧科技應用上的創新突破。

2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年最受矚目的「智慧醫療主題館」展出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗。記者劉學聖／攝影
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年最受矚目的「智慧醫療主題館」展出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗。記者劉學聖／攝影
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，預計吸引國內外4萬名專業人士參訪。記者劉學聖／攝影
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，預計吸引國內外4萬名專業人士參訪。記者劉學聖／攝影
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年最受矚目的「智慧醫療主題館」展出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗。記者劉學聖／攝影
2025高雄智慧城市展今天起在高雄展覽館登場，今年最受矚目的「智慧醫療主題館」展出諸多最先進的智慧醫療解決方案與產品體驗。記者劉學聖／攝影

林欽榮 永續 貴賓

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