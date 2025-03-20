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少年染毒險步父親後塵 高市少輔會輔導重回正軌

中央社／ 高雄20日電

高雄一名少年「小龍」因父親涉毒入獄雙親離異，他也不愛上學甚至涉及吸毒販毒，經高市少年隊少輔會介入輔導，如今終於重回人生正軌，從事物流業賺錢，成功爭取緩刑機會。

家住高雄的少年「小龍」從小不喜歡上學、對學習沒興趣，上國中後瀕臨中輟邊緣，學校老師回憶輔導情況，「去小龍家找他時間比小龍到校時間還多」，且小龍因在校外認識一群吸毒朋友，導致三番兩次吸毒被轉介至高市少輔會接受輔導。起初輔導員也面臨跟學校老師相同狀況，小龍家人常一句「我不知道」就掛電話，輔導之路彷彿在你追我跑。

高雄市政府警察局少年警察隊少年輔導委員會今天指出，經輔導員鍥而不捨訪視、關懷聯繫並運用專業技巧建立關係後，終於漸漸打開小龍心房，得知小龍父親因毒品案正在服刑，小龍父母離異後，由母親獨自帶回高雄投靠娘家。

而小龍則因對家庭矛盾、不安全感及社交圈負面影響，平時以參加廟會、車行等出入複雜社交場所為生活重心，更因此接觸到毒品，最後還因涉及販賣三級毒品進法院，但正是這段經歷，成為人生停下來思考轉捩點，也有機會透過輔導資源介入，幫助改變現在及未來。

小龍在輔導員及親友鼓勵之下振作生活，努力求職及學習面試技巧，最後也順利應徵上物流業工作。小龍雖然嘴巴喊辛苦，但每月都很期待親手賺到的得來不易薪水，更找到生活重心，自然而然脫離過往朋友，其穩定生活也幫助成功爭取緩刑機會。

當輔導員訪視時，小龍坦承當時完全迷失自我，認為賣毒可以賺快錢又輕鬆，也可以和朋友一起玩樂，直到輔導員不放棄輔導及關心，才讓他意識到持續接觸毒品，面臨司法的嚴重性，且那些輕易取得的錢財也在不知不覺中很快花光，最後什麼都沒有留下。

少輔會提醒，自民國112年7月1日少年事件處理法修法後，針對「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品行為，而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰行為」等3類曝險行為少年，會優先由少輔會施以輔導，如評估確有必要才會請求少年法院處理，以避免少年過早進入司法程序，遭到標籤化。

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