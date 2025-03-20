影／補助廚餘機300萬額度6天全滿 周春米：會再增加一些經費

屏東縣政府為加強廚餘回收率，規畫屏東縣2025年家用廚餘機補助方案，環保局編列300萬補助，設籍屏東縣民眾符合補助對象，以家戶為單位，每台可補助40%，並以6000元為上限，本月10日開始申請，民眾踴躍，短短6天300萬元額度全滿，縣長周春米今說，會再增加一些經費、時程。

屏東縣環保局21日將日開記者會說明最新方案。縣長周春米今說，非常謝謝大家，鄉親支持縣府環保政策，家戶購買廚餘機，處理家庭產生食物廚餘，超乎我們想像熱烈，也已責成環保局，將最近的大家申請的狀況，做一些調查，然後盤點相關的條件。

周春米說，應該是明天（21日）環保局會召開記者會，來跟所有鄉親說明，也希望大家繼續支持，這樣環保政策，縱使沒有買廚餘機，廚餘還是要回收，那如果說趁現在，縣府這樣推動政策的時候，也希望大家能夠多配合多支持。

周春米說，經費照環保局的通報，短短六天就額滿，因為考量到大家，都配合這個政策，那可能大家都在購入廚餘機這個過程，「所以呢我想大概，我們會再增加一些經費，增加一些時程，讓能夠支持這個政策，大家一起來做環保鄉親，鄉親朋友們，都可以得到補助」，環保局明天（21）會跟大家說明。