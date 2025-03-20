高市議員盼台61線西移 交通部公路局：評估可能性

台61線南延高雄路段路廊規劃目前正處於可行性評估階段，民進黨高市議員黃秋媖表示，地方盼重新規劃路廊，使路線往西更貼近海岸，以提升交通效能。交通部公路局表示，會再評估可能性。

台61線為西部重要快速公路，但目前僅通車至台南七股，未延伸至高雄，高雄市議會昨天舉辦「推動台61線西移」公聽會，邀相關單位參與及蒐集民意，由民進黨高雄市議員黃秋媖及李雅慧主持，多名當地民眾也到場表達心聲。

黃秋媖表示，過去因茄萣風力發電場的設置，路線規劃被迫內移合併新台17線，隨著風力發電場除役，地方居民期盼重新規劃路廊，使路線往西更貼近海岸，以提升交通效能、促進地方發展。

李雅慧表示，近來高雄市產業發展蓬勃，尤其是從橋頭、楠梓的半導體產業園區蓄勢待發，開闢高雄段台61線有迫切需求，產業貨物運送有其必要性，呼籲中央可以跳過路廊規劃卡住的區域，先進行高雄路段。

交通部公路局南區公路新建工程分局副分局長溫宏發表示，目前台61線規劃路廊的終點在楠海路，從茄萣區正順北路繞過興達港與台17線平行，規劃在正順北、永安、彌陀各有一處交流道，現為可行性評估階段，已將報告陳報交通部，尚未核定。

溫宏發表示，台61線南延在民國109年便推動，此案目前處於第一階段的可行性評估，未來到第二階段的綜合規劃作業，包含二階環評等，可再進行路廊調整與評估。