快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

高市議員盼台61線西移 交通部公路局：評估可能性

中央社／ 高雄20日電

台61線南延高雄路段路廊規劃目前正處於可行性評估階段，民進黨高市議員黃秋媖表示，地方盼重新規劃路廊，使路線往西更貼近海岸，以提升交通效能。交通部公路局表示，會再評估可能性。

台61線為西部重要快速公路，但目前僅通車至台南七股，未延伸至高雄，高雄市議會昨天舉辦「推動台61線西移」公聽會，邀相關單位參與及蒐集民意，由民進黨高雄市議員黃秋媖及李雅慧主持，多名當地民眾也到場表達心聲。

黃秋媖表示，過去因茄萣風力發電場的設置，路線規劃被迫內移合併新台17線，隨著風力發電場除役，地方居民期盼重新規劃路廊，使路線往西更貼近海岸，以提升交通效能、促進地方發展。

李雅慧表示，近來高雄市產業發展蓬勃，尤其是從橋頭、楠梓的半導體產業園區蓄勢待發，開闢高雄段台61線有迫切需求，產業貨物運送有其必要性，呼籲中央可以跳過路廊規劃卡住的區域，先進行高雄路段。

交通部公路局南區公路新建工程分局副分局長溫宏發表示，目前台61線規劃路廊的終點在楠海路，從茄萣區正順北路繞過興達港與台17線平行，規劃在正順北、永安、彌陀各有一處交流道，現為可行性評估階段，已將報告陳報交通部，尚未核定。

溫宏發表示，台61線南延在民國109年便推動，此案目前處於第一階段的可行性評估，未來到第二階段的綜合規劃作業，包含二階環評等，可再進行路廊調整與評估。

交通部 議員 高雄市

延伸閱讀

台61房裡新增北出、南入匝道 交通部長陳世凱同意核定

影／合歡山飄3月雪持續下 積雪已逾11.5公分

影／三月雪美景 福壽山農場、梨山1800公尺以上高山今天飄雪

台61西濱快有馬賽跑！ 4匹在後龍段奔跑1公里攔回幸未發生事故

相關新聞

馬頭山「月世界」難擺脫廢棄物入侵命運 抗爭史長達20年

馬頭山位於高雄內門、旗山與田寮交界處，「月世界」泥岩惡地形不利耕作，因地廣人稀，不時發生廢棄物濫倒情事。高雄縣市合併前，...

影／補助廚餘機300萬額度6天全滿 周春米：會再增加一些經費

屏東縣政府為加強廚餘回收率，規畫屏東縣2025年家用廚餘機補助方案，環保局編列300萬補助，設籍屏東縣民眾符合補助對象，...

高雄去年3322件機車自摔 地方籲加強道路標線抗滑係數

高雄市多數道路的標線抗滑係數為50BPN，與路面常見彩色標線65BPN相比略低，去年高雄市發生3322件機車自摔事件，其...

160人只有1人同意！ 高雄輔警改任導護意願奇低皆為這原因

高雄市警局召募「社區輔助警察」乏人問津，4年前有2分局要召募10人，報名人數比預訂錄取人數還少，最近有民代提出，將夜間輔...

強化海景視野！高雄旗津燈塔新建人行道 往返距離縮短

有超過百年歷史的旗津旗后燈塔是高雄熱門景點之一，許多遊客乘船到旗津再從輪渡站前往旗后燈塔，但既有動線冗長且複雜，不利於嬰...

保障行人路權／高市科技執法 嘉市AI調控燈號

高雄市區多處路口常見人車爭道，警方建置不禮讓行人科技執法設備，全市已建置23處，今年將再設2處；嘉義市政府將試辦14處智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。