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馬頭山「月世界」難擺脫廢棄物入侵命運 抗爭史長達20年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
馬頭山位於二仁溪上游，因山形遠看似馬頭而得名。記者徐白櫻／攝影
馬頭山位於二仁溪上游，因山形遠看似馬頭而得名。記者徐白櫻／攝影

馬頭山位於高雄內門、旗山與田寮交界處，「月世界」泥岩惡地形不利耕作，因地廣人稀，不時發生廢棄物濫倒情事。高雄縣市合併前，特定人士大肆購地，有意在馬頭山推動乙級事業廢棄物掩埋場，後來又有新農業循環園區、光電開發案及最近的偷埋廢棄物案等案，馬頭山「關關難過、關關過」。為守護土地，居民從自救會轉型人文協會，抗爭史長達20年，盼設立國家自然公園，撐起保護傘。

馬頭山位於二仁溪上游，因山形遠看似馬頭而得名，核心區域在2021年會同月世界及烏山頂泥火山等地畫入「高雄泥岩惡地地質公園」。居民抗爭事業廢棄物入侵的歷程可追溯至高雄縣時代，歷經多任市長，居民擋下多項不利環境開發案，抗爭行動也是一棒接一棒，從未停止。

第22屆環境會議首度移師高雄旗山，第一代自救會重要成員「老頭」黃松宏今天現身活動會場，憶及10年前因參與反對馬頭山廢棄物掩埋場自救會，自家民宿遭不明人士持棍棒砸毀玻璃及電腦等過往餘悸猶存。

「民宿關門、土地仲介也做不下去！」黃松宏說，老頭民宿位在廢棄物掩埋場預定地附近，妻子高淑慧率先挺身集結反對居民成立自救會，為抗爭廢棄物入侵，夫妻兩人多年沒有穩定收入，更考量小孩安全送去市區讀書。後因妻子健康出狀況，在市府宣布掩埋場停止開發後，自救會結束階段性任務，抗議居民也轉型成立人文協會，抗爭行動得以交棒延續，今天看見這麼多人來聲援馬頭山，內心很感動。

馬頭山自然人文協會表示，「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」是今年全國NGOs環境會議前「2025三大迫切環境議題」民眾票選第一名，感謝外界關注馬頭山環境議題。會長黃惠敏說，最近馬頭山又被偷埋2800立方公尺廢棄物，不僅對環境造成嚴重汙染與威脅，清運費也高達1億元，無法容忍不法份子輕鬆交保，期盼司法單位能和檢警及全國民眾共同打擊犯罪集團，守護馬頭山自然及人文環境。

馬頭山自然人文協會黃惠敏是反對多項馬頭山不當開發的靈魂人物，今天提及過年前守夜查緝濫倒集團入侵過程，自責沒有守護好馬頭山，在台上哽咽落淚。記者徐白櫻／攝影
馬頭山自然人文協會黃惠敏是反對多項馬頭山不當開發的靈魂人物，今天提及過年前守夜查緝濫倒集團入侵過程，自責沒有守護好馬頭山，在台上哽咽落淚。記者徐白櫻／攝影
前反馬頭山廢棄物掩埋場自救會成員曾遭遇暴力陰影，執行長黃松宏提及10年前民宿遭不明人士持棍棒砸毀玻璃及電腦餘悸猶存。記者徐白櫻／攝影
前反馬頭山廢棄物掩埋場自救會成員曾遭遇暴力陰影，執行長黃松宏提及10年前民宿遭不明人士持棍棒砸毀玻璃及電腦餘悸猶存。記者徐白櫻／攝影

廢棄物 月世界 自救會

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