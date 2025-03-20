高雄去年3322件機車自摔 地方籲加強道路標線抗滑係數

高雄市多數道路的標線抗滑係數為50BPN，與路面常見彩色標線65BPN相比略低，去年高雄市發生3322件機車自摔事件，其中騎士在轉彎時因標線抗滑力不足，導致車禍是主要態樣之一，屏東市2年前率先宣布全市老舊道路翻修，標線一律提高為65BPN，高市議員也呼籲高雄應跟進，針對易肇事路段先行劃設。

一般道路度熱拌標線是經過200度的高溫燒融後劃設馬路上，為了加強摩擦力，標線會添加一定比例的堅硬骨材，使表面不平整並維持一定的防滑性，目前我國法令規定，道路上所有標線都要經過檢測，標線抗滑係數（BPN）在潮濕狀態下需達到50 BPN以上才合格，一般瀝青鋪面上標線多在50至55BPN，部分道路可至65BPN。

高市交通局5年前修改標線施工規範，規定「第Ⅰ型熱處理聚酯標線」抗滑係數由45BPN提高至50BPN，第Ⅱ型（骨材標線）抗滑係數為65BPN以上，例如高雄車站站東、站西路的彩色骨材標線就達65BPN以上；但多數道路標線仍是50BPN，不時發生騎士轉彎時因標線太滑而自摔，且標線經長時間磨耗，防滑係數會日趨下降。

高雄過去曾發生40歲女子騎機車行經光華、一心路口後打滑自摔，造成肩頸扭傷、臀部瘀青，事後調閱監視器質疑路面「箭頭指標」太滑釀禍，向高市府申請國賠；去年高雄發生3322件機車自摔事件，其中標線抗滑力不足是自摔原因之一，市議員方信淵建議，市區所有道路標線抗滑係數應提高至65以上，減少機車自摔風險。

台灣交通安全協會表示，日本使用「噴射融入式標線」，柏油遭噴射劃線後，紋理不會有太多變化、易排水，而台灣使用熱拌漆或冷塑標線等，整片漆蓋住柏油，形成新的表面，改變紋理也不易排水。屏東市早在2年前也宣布，翻修老舊市區道路時，標線防滑係數一律從50BPN提高為65BPN，成本雖增加2至3倍，但可望降低機車族事故。

高市交通局表示，針對全市易肇事地點或慢車道，劃設標線時可採熱處理聚酯標線第Ⅱ型(65BPN)劃設，以降低車輪輾壓打滑之機率，此外因為機車不需像汽車赴定檢機構辦理定期檢查，致使許多機車騎士忽略輪胎胎紋，市府會加強提醒機車騎士注意輪胎胎紋，避免因為胎紋不足，造成打滑事故。