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高雄智慧城市展開幕 林欽榮：展現大南方科研實力

中央社／ 高雄20日電

「2025高雄智慧城市展」今天在高雄展覽館開幕，展出近500個攤位，預計吸引逾4萬名專業人士參與。高雄市副市長林欽榮表示，希望藉由此展，一起向全球展現台灣大南方的科技及研發實力。

林欽榮出席開幕儀式致詞表示，今年的高雄智慧城市展有多項特色，有高雄城市級AI藍圖、匯集18個醫療院所與大學呈現智慧醫療成果，同時也邀國際貴賓參訪了解高雄科技智慧運用如何落實，有利國際輸出。

林欽榮也感謝所有參展廠商，藉由此展一起向全球展現台灣大南方的科技跟研發實力；並歡迎民眾到場參觀，一起見證高雄智慧城市的發展運用。

台北市電腦公會監事會召集人胡書賓致詞表示，2025高雄智慧城市展將聚焦「AI賦能」、「智慧醫療」、「淨零永續」3大核心主題，展出規模近500個攤位，全面呈現高雄在智慧科技應用上的創新突破。

胡書賓指出，展期3天內還將舉辦17場跨領域專業論壇，預計吸引超過4萬名專業人士參與交流。此次展覽有包括民生公共物聯網計畫、打造南部智慧醫療產業聚落、推動綠色轉型等3大亮點。

2025智慧城市論壇暨展覽北高雙城展邁入第4年，18日在台北開展，20日在高雄登場。不同於台北展區，高雄展區強調解決方案實際應用成果。

高市府表示，此屆展覽設立「高雄市政主題館」，展示市府各局處的智慧治理應用與創新成果。其中「智慧高雄AI燈塔計畫」將建立屬於高雄的主權AI系統，打造城市級的生成式AI平台，應用於交通管理、災害防治等領域。

高雄智慧城市展20日至22日在高雄展覽館舉行，國內外買家與業者可持名片免費換證入場，高雄市12歲以上的市民也可憑身分證免費入場。

林欽榮 高雄市

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