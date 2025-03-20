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自由車環台賽最終站美麗新六堆 讓世界看見客庄之美

中央社／ 高雄20日電

國際自由車環台公路賽第5站「美麗新六堆站」今天登場，眾選手自高雄美濃出發，行經多個客庄飽覽美景；客委會副主委范佐銘預祝選手勇奪佳績，盼藉賽事讓世界看見客庄之美。

國際自由車環台公路大賽為亞洲巡迴賽的春季賽事，自16日至20日舉行，為台灣唯一國際級公路賽，吸引來自全球40個國家、22支國內外職業車隊、100多名選手競逐，最終站「美麗新六堆站」在范佐銘等人領騎下鳴笛出發。

范佐銘表示，全新「美麗新六堆站」全程逾121公里，串連高雄、屏東2縣市客家庄，起點從「右堆」美濃區美濃客家文物館啟程，沿途行經「前堆」長治鄉與麟洛鄉、「中堆」竹田鄉，「左堆」佳冬鄉與新埤鄉，再到「先鋒堆」萬巒鄉及「後堆」內埔鄉，最後抵達「六堆客家文化園區」。

范佐銘說，總計經過六堆12個客家文化鄉鎮與山水風光，選手們衝刺同時也能認識客庄；另外，沿線有近40隊由學校師生及鄉親組成客庄特色加油站迎接選手，讓民眾也能見證國際級比賽，並期許台灣隊爭取佳績，同時讓世界看到客家人文地景之美。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，這次是國際自由車環台賽第1次進到美濃，路線從美濃騎到六龜再經過屏東，讓國際選手體會客庄風土人情與自然景致，感受客家精神與文化，探巡美麗新六堆南部客庄風華。

台灣隊教練盧紹軒告訴中央社記者，這次有5名選手參賽，六堆站算較新站別，賽前有帶選手做實地演練，賽程進入尾聲，會盡全力為選手爭取佳績；另外，美濃是很漂亮休閒地方，希望有機會品嚐客家美食。

客家文化 屏東 美濃

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