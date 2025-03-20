160人只有1人同意！ 高雄輔警改任導護意願奇低皆為這原因

高雄市警局召募「社區輔助警察」乏人問津，4年前有2分局要召募10人，報名人數比預訂錄取人數還少，最近有民代提出，將夜間輔警轉為日間學童導護，確保學童安全，不過，高雄市警局調查現有輔警意願，160人只有1人願意接導護工作。

高雄市輔警制度是市長陳其邁早在20年前代理市長，為提高見警率的創舉，2005年陳其邁辭去代理市長，改由接任的代理市長葉菊蘭閱兵成軍。第一批輔警有800人報考，經面試和體能測驗後，錄取406人，包括300名男性、93名女性，年齡在23歲到55歲，其中120人具大學學歷、3人具碩士學位，工作內容以夜間守望為主。

2007年高雄市警局增募168名輔警，創下674名輔警人數最高紀錄，近年因屆齡退休、自動辭退或考核離職，人數漸少，目前僅剩160人。

高雄縣市合併，原縣區警分局沒輔警，直到4年前，鳳山、仁武2分局轄區因治安狀況頻繁，高雄市警局應治安需求，公告鳳山警分局召募6名、仁武警分局4名輔警，但2分局報名人數卻有4人，只好4人全錄取，2分局各配2人。

由於高雄市議員郭建盟為學安問題著想，建議增加輔警人數，或可做學校導護工作，確保學童安全。高雄市警局對現有160名輔警，調查改任學童導護的意願，據了解，160人當中，只有1人願意做導護，其餘159人都因可利用隔天休假，排夜間服勤，但導護工作，學童上下課是平常日，他們平常日白天也得工作，全無意願接導護工作。