強化海景視野！高雄旗津燈塔新建人行道 往返距離縮短

有超過百年歷史的旗津旗后燈塔是高雄熱門景點之一，許多遊客乘船到旗津再從輪渡站前往旗后燈塔，但既有動線冗長且複雜，不利於嬰兒推車、輔具通行，高市府為此利用既有旗津燈塔停車場，新闢人行步道銜接海岸路人行道和旗後山登山步道，將原來950公尺長的路線縮短為350公尺，探訪燈塔更方便，目前施工中。

旗后燈塔（高雄燈塔、旗津燈塔）位於旗津旗後山山頂，建於1883年，1987年核定為市定古蹟，1992年起開放參觀，吸引許多遊客造訪，2022年園區整建重啟後，更成為全國首座夜間開放燈塔。高市府新闢前往旗後山登山口的人行步道，改善周邊環境，今年3月中施工，完工後可大幅縮短參觀往返距離，提供更加舒適的景觀空間。

工務局表示，為提升觀光通行品質，道工處配合觀光局「灣區大港-旗津領航」旗艦計畫，改善旗津輪渡站海岸路往旗後山與燈塔步道系統及周邊景觀，經協調港務公司，利用既有旗津燈塔停車場新闢人行步道銜接海岸路人行道及旗後山登山步道，將原來950公尺長的路線縮短為350公尺，探訪燈塔更方便。

道工處說明，本次工程除以平順、耐久、美觀的優質材料設置、改善人行步道鋪面，同時導入港灣景觀的整體性理念，更新海岸路上人行步道欄杆、整理路側告示牌並拆除安檢所庫房與圍欄等，提升視覺通透性，強化海景的視野效果。後續將再辦理海岸路景觀美化，以街區彩繪營造海灣風情的特色氛圍，為民眾帶來難以忘懷的旅遊體驗。