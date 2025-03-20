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屏縣府玩闖關 雲縣童樂玩8天
雲林虎尾農博公園去年辦童樂嘉年華會受好評，不少親子反映僅1天太短，縣長張麗善昨宣布今年擴大規模，兒童樂園從29日至4月5日為期8天，有大型遊具、氣墊城堡、飛躍奇蹟玩具體驗、夾夾樂等活動，另有特色市集、闖關、摸彩，能從早玩到晚。
張麗善說，為讓各區小朋友就近玩樂，29日當天全縣將有7處不同特色主題遊戲與闖關的兒童節活動，分別在斗六膨鼠森林公園、虎尾圓環停車場、斗南國小、土庫國小、麥寮國小、中山國小、北辰國小，各別有主題闖關活動、精彩表演及氣墊城堡等讓孩子盡情暢玩。活動詳情可洽縣府官網。
另外，屏東縣府在兒童節辦「包圍縣府，孩子做主」，縣長周春米率24個局處主管公布4月3日上午10時到下午5時，各局處打造24個闖關活動；社會處表示，受矚目的有彩繪公車，孩子們可拿起畫筆，把屏東客運的公車變巨型畫布，還有地板塗鴉，縣府地板當作超大畫布，另「勇者救援」由消防局操刀設計，小小消防員換裝出勤，挑戰緊急救援。
關卡之一「小小縣長就職」，孩子們穿上縣府背心，站在舞台模擬發表施政宣言，周春米說，透過這些遊戲，孩童親眼看見並感受到政策如何影響生活，激發創意與公民意識。活動詳情及報名資訊可洽縣府官網。
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