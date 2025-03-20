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保障行人路權／高市科技執法 嘉市AI調控燈號

聯合報／ 記者王勇超魯永明／連線報導
嘉市府交通處推動智慧交通控制系統，試辦14處智慧安全路口，導入ＡＩ科技，保障行人及弱勢用路人安全，4月7日上線啟用。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處推動智慧交通控制系統，試辦14處智慧安全路口，導入ＡＩ科技，保障行人及弱勢用路人安全，4月7日上線啟用。圖／嘉市府提供

高雄市交通局為了保障行人穿越安全，今年規劃在苓雅區「中正、凱旋、五福路口」導入車輛不禮讓行人科技執法。記者王勇超／攝影
高雄市交通局為了保障行人穿越安全，今年規劃在苓雅區「中正、凱旋、五福路口」導入車輛不禮讓行人科技執法。記者王勇超／攝影
高雄市區多處路口常見人車爭道，警方建置不禮讓行人科技執法設備，全市已建置23處，今年將再設2處；嘉義市政府將試辦14處智慧安全路口，智慧調控紅綠燈也能即時延長行人綠燈秒數，即時偵測支道來車並動態警示駕駛人，4月7日上線啟用。

近年來行人路權不斷被討論，高市府為保障行人安全，加強取締不禮讓行人違規行為，去年3大違規路口分別是三民區建工路、大昌二路口142件，鳳山區中山路、成功路口91件，岡山區岡山路、維新路口87件。

警方指已在全市設置23處科技執法設備，今年將再設2處，去年鎖定鬧區大路口推動專案執法，接續會將重點放在商圈、醫院、學區、夜市等人潮較多地點，防制行人事故發生。高市行人路權促進會理事長林于凱認為短期設置不禮讓行人的科技執法設備，可達到警戒汽機車駕駛效果。

嘉市府交通處推動智慧交通控制系統，將在14處路口導入AI科技，系統調校中，4月7日上線。

交通處長許啟明說，4處號誌化路口導入AI智慧技術，結合智慧號誌控制系統調整行人通行秒數。10處無號誌路口則推出第2代智慧防碰撞警示系統，導入AI攝影機及雷達偵測設備，可即時偵測支道來車。

市府也首創在行穿線兩端地面崁入LED提示燈條，隨著行人燈號顏色的改變同時變色，提高夜間或雨天時的可見度。

岡山 科技執法 行人

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