高雄市苓雅區42公尺斑馬線 行人地獄難解

高雄市苓雅區中正、五福、凱旋5叉路口有4條斑馬線，連通中正、五福路的行人綠燈早開時相設定13秒至15秒，但因斑馬線長約42.5公尺，行人走到路中，左轉機車即開放通行，造成人車爭道，議員白喬茵昨天走一遭驚呼「待轉的機車全往我這邊衝，壓迫感很重」。

交通局表示，目前斑馬線調整為綠底行穿線並適度退縮，也增加中正路待轉五福路機車騎士的反應時間；行人綠燈早開時相秒數延至13秒至15秒，今年也將實施科技執法取締未禮讓行人行為，保障行人穿越安全。

這處5叉路口尖峰時段交通繁忙，近3年發生78件車禍。往來五福與中正路的斑馬線長42.5公尺，去年底1名女子走到一半，往五福路方向的機車因綠燈亮起爭相通過，被網友抨擊「行人地獄」，交通局會勘後，行人綠燈早開時相從9秒延到13秒至15秒，民眾仍反映不足。

這條斑馬線綠燈秒數為65秒，亮13秒至15秒後，五福路的綠燈才會亮起。記者直擊發現，1名男子在五福路綠燈一亮時就跑步穿越，約12秒扺達中正路，大量車潮即從他後方呼嘯而過。

另，有對老夫婦拄拐杖過中正路，走到一半就遇到蜂擁而來的機車，險象環生。

「路口有點太大，走斑馬線上很沒安全感」自台北來高雄的張姓男子說，如果是老人家，綠燈的時間可能不夠。

另名70多歲婦人覺得斑馬線太長，對長輩很不友善。

議員白喬茵說，原本行人早開時相可避免人、車動線交集，不過她親試，好幾次才走到路中間，機車就全部往她這邊衝！

議員張博洋說，斑馬線距離太長，短期可多加宣導或利用科技執法提醒車輛禮讓行人，長期應增設行人庇護島，讓行人兩段式穿越路口，比較安全。