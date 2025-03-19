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高雄旗山擬建殯儀館召開審查會議 居民盼改地點

中央社／ 高雄19日電

高雄旗山旗尾地區擬建殯儀館，地方反彈。高雄殯葬處今天辦理可行性評估報告書審查會議，數十居民頭綁布條出席表達意見。殯葬處長黃中中表示，首要解決民眾疑慮再做相關處置。

高雄市政府預計在旗山區旗尾地區設置旗山殯儀館，在地居民認為設施選址不當恐衝擊水源、交通及觀光，數十居民今天到高雄市殯葬管理處出席「殯儀館BOT案」可行性評估報告書審查會議，眾人頭綁「改變地點」、手拉「堅決反對旗尾蓋殯儀館」布條，靜靜站在會議室門外表達訴求。會議經約2個多小時結束。

黃姓居民告訴中央社記者，旗山是重要水源地且設置地點鄰近國道10號旗山終端，是高雄東9區門戶，假日車流量高，建殯儀館恐污染水源、衝擊觀光及影響交通，而旗美地區有30多處公墓用地可供選擇，應另覓適當地點設立，「居民不是反對，而是地點不對」，盼相關單位對整體狀況重新評估。

另有與會居民提到，這次興建案規劃不設置火化場，但殯葬相關設施應是「一條龍」服務，以避免遺體搬運問題，應重新研議，同時希望公開可行性評估報告書與相關規劃內容，讓居民能掌握完整資訊，並質疑去年7月舉辦的公聽會不符合程序正義，要求在興建地點鄰近地區再舉辦公聽會，讓居民能就近充分表達意見。

黃中中會後接受訪問指出，將針對居民提出意見，重新做可行性評估，後續待釐清解決民眾相關疑慮後，再做相關處置。至於報告書中提到興建案財務方面不可行部分，黃中中說，可能以增加納骨塔等方式來因應財務問題，「無論如何調整，都會與地方民眾溝通」。

殯儀館 殯葬處 財務

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