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高雄路口機車與行人爭道 民代質疑「早開時相」反成陷阱

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
這處連通中正、五福路的斑馬線長約42.5公尺，路人常走到一半，就與待轉機車的車流交織。記者王勇超／攝影
這處連通中正、五福路的斑馬線長約42.5公尺，路人常走到一半，就與待轉機車的車流交織。記者王勇超／攝影

高雄市苓雅區中正、五福、凱旋路口有4條斑馬線，其中連通中正、五福路的斑馬線長約42.5公尺，交通局設定行人綠燈早開13秒至15秒，但因路口太大，行人常走到路中，左轉機車即開放通行，造成人車爭道。民代說，此路口行人早開時相「有問題」，造成人車爭道陷阱。交通局說，此路口已規劃科技執法加強取締未禮讓行人。

中正路、五福路、凱旋路交會處是5叉路口，尖峰時間交通繁忙，近3年發生78件車禍。行人要往來五福路、中正路，需藉由一條長度約42.5公尺的斑馬線，去年底1名女子走這條斑馬線要通過路口，才走到一半，原本在中正路待轉、要前往五福路的機車因為車用綠燈亮起，陸續從女子的身旁通過，引起網友抨擊此路口是「行人地獄」，交通局會勘後，將行人綠燈早開時相從原本的9秒增加到13秒至15秒，但民眾仍反映不足。

這條斑馬線的綠燈秒數長達65秒，亮起13秒至15秒後，待轉要前往五福路的車用號誌的綠燈才會亮起。記者3月上旬直擊，1名男子在五福路的紅磚等候燈號變換，綠燈亮起後他就用跑步的方式，耗費約12秒抵達中正路，隨後大量車潮從他的後方通過。

另有一對夫婦拄著拐杖從五福路走斑馬線要道中正路，才走到一半就遇到蜂擁而來的機車，但機車騎士僅是放慢速度、並未完全停下來，甚至有人從他們後方直接繞過去。

「這個路口有點太大，走在斑馬線上有點沒安全感」1名從台北來高雄的張姓男子說，如果是老人家，綠燈的時間可能不夠。1名70多歲的婦人說，這條斑馬線太長，「對長輩很不友善」，走到一半要注意衝過來的機車。

市議員白喬茵說，原本覺得行人早開時相很好，可避免行人與車輛動線發生交集，但今天上午她親自來走這條斑馬線，走了好幾次都是才走到中間，「待轉的機車就全部往我這邊衝了，壓迫感很重」。

市議員張博洋說，這處斑馬線距離太長，短期內可以多加宣導或設置科技執法設備，提醒車輛禮讓行人，長期規劃則可以考慮增設行人庇護島，讓行人以兩段式穿越路口。

交通局說，目前斑馬線已調整為綠底行穿線並適度退縮，增加中正路待轉五福路機車騎士的反應時間並提升行人穿越的明辨性，且已增加行人綠燈早開秒數至13秒至15秒，另該路口已規劃導入車輛不禮讓人科技執法，預計今年實施，保障行人穿越安全。

這處連通中正、五福路的斑馬線長約42.5公尺，路人常走到一半，就與待轉機車的車流交織。記者王勇超／攝影
這處連通中正、五福路的斑馬線長約42.5公尺，路人常走到一半，就與待轉機車的車流交織。記者王勇超／攝影
記者直擊，一對手拿拐杖的男女從五福路走斑馬線要道中正路，才走到一半就遇到蜂擁而來的機車。記者王勇超／攝影
記者直擊，一對手拿拐杖的男女從五福路走斑馬線要道中正路，才走到一半就遇到蜂擁而來的機車。記者王勇超／攝影
記者直擊，一名男子要從五福路走斑馬線到中正路時，以跑步的方式通過。記者王勇超／攝影
記者直擊，一名男子要從五福路走斑馬線到中正路時，以跑步的方式通過。記者王勇超／攝影
凱旋路與中正路口設有待轉到五福路的機車待轉區，經常有許多騎士在此待轉。記者王勇超／攝影
凱旋路與中正路口設有待轉到五福路的機車待轉區，經常有許多騎士在此待轉。記者王勇超／攝影

科技執法 行人地獄

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