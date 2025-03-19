高雄路口機車與行人爭道 民代質疑「早開時相」反成陷阱

高雄市苓雅區中正、五福、凱旋路口有4條斑馬線，其中連通中正、五福路的斑馬線長約42.5公尺，交通局設定行人綠燈早開13秒至15秒，但因路口太大，行人常走到路中，左轉機車即開放通行，造成人車爭道。民代說，此路口行人早開時相「有問題」，造成人車爭道陷阱。交通局說，此路口已規劃科技執法加強取締未禮讓行人。

中正路、五福路、凱旋路交會處是5叉路口，尖峰時間交通繁忙，近3年發生78件車禍。行人要往來五福路、中正路，需藉由一條長度約42.5公尺的斑馬線，去年底1名女子走這條斑馬線要通過路口，才走到一半，原本在中正路待轉、要前往五福路的機車因為車用綠燈亮起，陸續從女子的身旁通過，引起網友抨擊此路口是「行人地獄」，交通局會勘後，將行人綠燈早開時相從原本的9秒增加到13秒至15秒，但民眾仍反映不足。

這條斑馬線的綠燈秒數長達65秒，亮起13秒至15秒後，待轉要前往五福路的車用號誌的綠燈才會亮起。記者3月上旬直擊，1名男子在五福路的紅磚等候燈號變換，綠燈亮起後他就用跑步的方式，耗費約12秒抵達中正路，隨後大量車潮從他的後方通過。

另有一對夫婦拄著拐杖從五福路走斑馬線要道中正路，才走到一半就遇到蜂擁而來的機車，但機車騎士僅是放慢速度、並未完全停下來，甚至有人從他們後方直接繞過去。

「這個路口有點太大，走在斑馬線上有點沒安全感」1名從台北來高雄的張姓男子說，如果是老人家，綠燈的時間可能不夠。1名70多歲的婦人說，這條斑馬線太長，「對長輩很不友善」，走到一半要注意衝過來的機車。

市議員白喬茵說，原本覺得行人早開時相很好，可避免行人與車輛動線發生交集，但今天上午她親自來走這條斑馬線，走了好幾次都是才走到中間，「待轉的機車就全部往我這邊衝了，壓迫感很重」。

市議員張博洋說，這處斑馬線距離太長，短期內可以多加宣導或設置科技執法設備，提醒車輛禮讓行人，長期規劃則可以考慮增設行人庇護島，讓行人以兩段式穿越路口。