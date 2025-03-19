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嚇阻車輛與行人爭道 高雄將增設「不禮讓行人」科技執法設備

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局今年將在苓雅區「中正、凱旋、五福路口」及鳳山區「文衡路、八德路口」新增兩處車輛不禮讓行人科技執法。記者王勇超／攝影
高市交通局今年將在苓雅區「中正、凱旋、五福路口」及鳳山區「文衡路、八德路口」新增兩處車輛不禮讓行人科技執法。記者王勇超／攝影

高雄市區多處路口常可看到行人與車輛爭道，警方陸續建置不禮讓行人科技執法設備，全市已建置23處，今年預計設2處。警方指出，加強取締路口不讓行人違規，去年前三大違規路口都是鬧區大路口，將推動專案執法，將重點放在商圈、醫院、學區、夜市等人潮較多地點，希望進一步降低行人事故。

近年來行人路權不斷被提出討論，政府陸續修訂法規並推動政策，高雄市政府為保障行人安全，加強在交通繁忙的路口，取締不讓行人違規，去年前三大違規路口分別是三民區建工路、大昌二路口142件，鳳山區中山路、成功路口91件，岡山區岡山路、維新路口87件。

警方說，苓雅區的中正路、五福路、凱旋路口，因其中一處路口斑馬線長達42.5公尺，常有行人斑馬線才走到一半，就遇到機車蜂擁通過。該路口2022年發生25件車禍、2023年27件、2024年26件，肇事原因最多的為未保持安全距離、間隔或未注意車前狀況。該路口目前有固定式照相設備，取締路口闖紅燈。

承辦警官說，高雄持續建置不停讓行人科技執法設備，2023年建置2處、2024年建置21處，今年預計增加苓雅區「中正、凱旋、五福路口」以及鳳山區「文衡路、八德路口」2處，後續仍將持續爭取經費，在行人通行頻繁路口設置，採精準執法策略，防制行人事故發生。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，在車流複雜、交通繁忙的多叉路口，若要改良交通動線，需經過多方考量，短期內可設置不讓行人科技執法設備，讓機車騎士、汽車駕駛產生警戒效果，主動注意並停讓行人，增加行人通過馬路的安全性。

高雄市交通局為了保障行人穿越安全，今年規劃在苓雅區「中正、凱旋、五福路口」導入車輛不禮讓行人科技執法。記者王勇超／攝影
高雄市交通局為了保障行人穿越安全，今年規劃在苓雅區「中正、凱旋、五福路口」導入車輛不禮讓行人科技執法。記者王勇超／攝影

行人 高雄市

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