高雄稅務抽獎8成獎項竟被同個人抽中 原來是駭客入侵

高雄市稅捐稽徵處去年舉辦113年「稅務突擊隊」網路抽獎活動，沒想到開獎後赫然出現「彭家軍」，有數筆同名同姓者重複中獎，遭民眾質疑稅捐處作弊，不過經調查局高雄市調查處調查，是因駭客入侵導致，並非有內鬼，駭客訊後已以15萬元交保。

據了解，高雄市稅捐稽徵處在去年8月26日至10月15日舉辦「稅務突擊隊」網路遊戲抽獎活動，但得獎名單上，52名得獎者中就有15人姓彭，還有8人都是陳姓一家人，其中多筆同名同姓，中獎重複度高，引發外界質疑抽獎作弊，事後調查更發現超過8成獎項都被同一個人給抽走。

高雄市稅捐處當時表示，可能是有人以搶票程式下去跑遊戲，鑽漏洞拿獎。稅捐處之前發現異狀後，便立即公告得獎者每人限得獎1次、擇優給獎，且領獎須核對身分資料。

案發後，調查局高雄市調查處隨即立案調查，經分析比對大量資料及追查犯嫌後，發現具資訊專長的陳姓駭客涉有重嫌，隨即報請新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮偵辦，在今年3月13日搜索陳姓駭客的住所及辦公處所，順利搜獲相關犯案程式及連線設備。

檢調查出，陳姓駭客在去年8、9月間陸續利用遊戲系統漏洞，控制60多組Google帳號，再建立2000多個遊戲帳號，透過自行編撰的作弊程式，使每個遊戲帳號從登入遊戲到結束，僅需花費1至2秒時間，活動期間連線達59萬多次，藉此增加中獎權重，最終在52個獎項中獲獎44個，獲獎機率達84.6%，嚴重影響抽獎公平性。

經約談陳姓駭客到案，陳姓駭客均坦承犯行，檢察官複訊後以涉犯妨害電腦使用罪諭知15萬元交保。