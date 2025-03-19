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台中市首發200億公債 預計4月至12月間發行

中央社／ 台中19日電

台中市政府首度發行新台幣200億元公債，預計在4月至12月間，分批或一次發行。財政局今天指出，利用利率較低的公債，償還既有債務，1年可省4000萬元利息

台中市議會今天召開臨時會，審議市府提案114年度公債發行規劃案。中市府指出，台中市去年長期債務845億，今年首度發行200億公債。財政局長游麗玲表示，將在4月至12月間，市場利率合適就會發行公債，也會在市場上公開標售。

藍綠議員對發行公債討論熱烈。民進黨籍市議員江肇國、陳俞融、張芬郁等人指出，市府多次標售抵費地，還要推行公債，質疑錢都用到哪裡，舉例高雄市發行綠色債券25億元用於捷運建設，台北市發行社會責任債券100億元改善交通建設。台中市的公債發行僅用於償還債務，要求重新規劃。

國民黨籍市議員陳政顯肯定市府優化財政、發行公債，減輕債息負擔。不過，國民黨籍市議員張瀞分則說，發行公債，一年雖省下4000萬利息，卻要付台灣銀行500萬手續費，根本多此一舉。

市長盧秀燕表示，她剛上任時，台中市負債約1030億元，現已降為800多億元，是22縣市唯一財政被升級的城市，代表中央也肯定還債能力。市府標售抵費地，除償還重劃區開發成本，也增加建設及福利支出，如台中市雙十公車優惠方案。外縣市發行綠色公債要舉新債，台中要先解決舊債問題，降低利息支出。

議長張清照裁示通過，請市府先將發行資料送議會，發行3個月後檢討公債發行效益，並將檢討報告送全體議員。

利息 台中市 議員

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