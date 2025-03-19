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促進沿海發展 高雄盼「台61線南延路廊西移」優先動工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影

台61線西濱快速公路僅通車至台南七股，目前「南延高雄案」已將可行性評估送至交通部審核，過去因考量茄萣風力發電場位置，高雄段路線被迫內移，市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，隨著風力發電除役，公路局應重新規劃路廊，在興達港建跨海大橋，將台61線路線西移，連接沿海漁港及觀光地區，並設置聯絡道直通高鐵左營站，且高雄段應優先動工。

台61線台南曾文溪橋段正施工中，預計117年完工，南延高雄計劃在2020年起推動，起點在曾文溪橋，終點在高市濱海聯外道路（楠海路），長度近40公里，採減少用地徵收、公有地為主、保留濕地核心和減少切割既有魚塭農地等原則，規劃正順北、永安、彌陀和楠海路4處交流道，目前路線是繞過興達港，和台17線平行至終點。

黃秋媖表示，過去興達港因考量設置風力發電廠，導致建跨海大橋成本過高，但隨著風力發電除役，台61線路廊應儘量往西邊海側規劃以減少私地徵收，讓路線連接沿海漁港及觀光區，例如梓官蚵子寮地區是假日漁產觀光據點，必須設置交流道緩解車流，台61線能完善西部地區高快速公路路網，疏解國道擁塞，並真正帶動南部沿海區域發展。

永安區鹽田里長柯男烈表示，原本興達港因考量運送風力發電機組，跨海大橋需提升高度至130米，近40層樓高，轎車行駛危險性不小，但風力發電除役後，橋樑高度能降至約50米，大大提升可行性；台61線西移後多是國有財產署土地，用地易取得、路福更寬，整條路線沿著海岸更是風景優美，也能為永安區帶來更多人潮。

市議員李雅慧表示，高雄有永安、本洲工業區和路竹、楠梓科技園區，橋頭和白埔科學園區正在興建或報編中，北高雄將形成世界最重要的高科技零組件生產基地，台61線南延高雄很重要，應該設置聯絡道直通高鐵左營站，且高雄段應優先動工，銜接未來高科技廠商人員及產品運輸需求，要求公路總局務必將地方意見納入後續綜合規畫考量。

公路局南區新建工程分局副分局長溫宏發表示，台61線第一階段可行性評估未來經政院核定，會做綜合評估和二階環評，屆時能再修正路廊方案，未來分階段動工後也能調整工程範圍，不排除高雄段先行可能性；而地方期待路線西移除了考量跨海大橋高度，還需跨過火力發電廠、永安濕地、台電燃煤機組基地等，未來都會審慎評估西移可行性。

市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影
市議員黃秋媖、李雅慧今舉辦公聽會表示，公路局應重新規劃台61線南延高雄的路廊方案，在興達港建跨海大橋，將路線西移，連接沿海漁港及觀光地區。記者宋原彰／攝影

海大 濕地 興達港

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